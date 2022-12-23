İştahı anında kesiyor! Vücuttaki yağları hızlıca yakan besin...

Kilo vermek, oldukça zor ve yorucu bir süreçtir. Yapılan araştırmalar, kilo vermenin sağlığa ve psikolojiye olan olumlu etkilerini gözler önüne seriyor. Buna göre, kilo veren ve ideal kilosuna ulaşan insanlar daha özgüvenli oluyor ve kronik hastalıklara yakalanma ihtimalleri düşüyor. Uzmanlar, bazı besinlerin beslenme rutinine eklenmesinin kilo verme sürecini hızlandırıyor. Peki, hangi besinler kilo vermeyi kolaylaştırıyor? İşte hızla kilo verdiren besinler...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 15:28 PAYLAŞ ABONE OL

Diyet yaparken karşılaşılan en büyük problem kontrol altına almakta zorlanılan iştahtır. Diyetin ilk günlerinde ortaya çıkan tatlı kriziyle birlikte sık sık yemek yeme isteği kişiyi oldukça zorlayan bir durumdur. Uzmanların açıklamalarına göre, diyet yaparken tüketilen bazı besinler bu sorunu ortadan kaldırıyor. İşte iştahı adeta bıçak gibi kesen mucizevi besinler...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz. Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.