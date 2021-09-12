İşte rahat uyku uyumanın sırrı!

Doğru uyku pozisyonu sayesinde eşsiz bir gece uykusu çekebilir, diğer güne tamamen enerjik ve dinç bir şekilde uyanabilirsiniz. İşte sağlıklı uykunun ardındaki o sırlar…

KIRIŞIKLIKLARI YOK EDİN SIRT ÜSTÜ UYKU

Çoğu zaman sırt üstü uyumaya alışmamız gerekir. Bu pozisyonun birçok avantajı bulunuyor. Vücudunuz herhangi bir zorlanma veya baskı olmadan gevşerken omurganız düzelir. Boyun bölgesindeki fazla gerginliğin baş ağrısına yol açabileceği bilinmektedir.

Ayrıca sırt üstü uyumak sadece sağlığınızı değil aynı zamanda güzelliğinizi de korumanıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, yüzünüzü yastığa koyarak uyumanın, sırt üstü yattığınızda oluşmayan yerçekimi kırışıklıklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu kanıtlamıştır. Bu pozda uyumayı daha rahat hale getirmek için ortopedik bir yastık kullandığınızdan emin olun.

OMURGAYI RAHATLATMAK İÇİN EK YASTIK

Uyku sırasında en rahat pozisyonu korumak için ek yastık kullanabilirsiniz. Yükü daha da azaltmak için dizlerinizin altına küçük bir yastık koyun. Boyun ve sırt bölgenizdeki doğal kıvrımı korumanıza yardımcı olacaktır.

YASTIKSIZ UYKU

Yastık, uyku sırasında vücudu desteklemek için icat edildi. Ama karın üstü uyumayı sevenler muhtemelen bundan vazgeçmelidir. Bilim insanları, karın üzerinde uyumanın omurganın doğal olmayan bir pozisyon almasına neden olduğu ve bu durumda yastığın durumu daha da kötüleştirdiği sonucuna vardılar. Bu pozda uyurken gerginliği en aza indirmek için düz bir yüzeyde uykuya dalmak daha iyidir. Alışmakta zorlanıyorsanız, alnınızın altına küçük bir yastık koyun. Böylece nefes almayı kolaylaştırabilirsiniz.

CENİN POZİSYONU

Bu pozisyon, birçok kişi için en rahat uyku pozisyonu alternatiflerinden biri. Ne zaman sıcak bir yatak düşünsek, anında kıvrılma arzusunun ortaya çıkması da bu nedenden kaynaklanır. Bu pozisyonun avantajları arasında doğru kıvrılma sayesinde eklemler açılmasını sağlamasıdır. Cenin pozisyonu, fıtıklaşmış intervertebral disklerden muzdarip insanlar için iyi olabilir.