İyi bir uykunun sırrı! Papatyayı bu şekilde tüketirseniz…

Gün içerisindeki alışkanlıklarınız aslında gece nasıl bir uyku geçirdiğinizin de cevabı. Bu nedenle yaşamınızda yapacağınız ufak değişimler, uyku sorunlarınızın tamamını ortadan kaldırabilir. İşte o sırlar…

GEÇ SAATTE KAHVE İÇMEYİN

Özellikle akşam yemeğinden sonra bir bardak kahve içmenin keyfi, hemen herkesin en sevdiği alışkanlıklardan biri. Fakat kafein tüketiminin uyku üzerinde yarattığı sorunlar nedeniyle bu alışkanlığa son vermeniz gerekebilir. Şimdiye kadar kafeinle ilgili bir sorun yaşadığınızı düşünmeseniz de uzun vadede sorunlara neden olabiliyor. Özellikle yaş ve vücut yapısına göre değişkenlik gösteren kafeinin tolere edilme düzeyi, herkeste farklı sonuçlara neden olabilir.

YALNIZCA BİR BARDAK PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, içeriğinde bulunan apigenin adı verilen antioksidan ile uykusuzluğu azaltan ve uykunun gelmesini sağlayan reseptörlere bağlanarak oldukça fayda sağlıyor. Bu sayede kronik uykusuzluk sorunu ile baş etmenizi sağlayan bu çay sayesinde kısa sürede uyku dolu gecelere kavuşabilirsiniz.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİ KONTROL EDİN

Yapılan birçok çalışma sonucunda uykusuzluk sorunu ve magnezyum eksikliği arasında ilişki kuruldu. Bu nedenle magnezyum içeren yeşil yapraklı sebzeler, baklagil, deniz ürünleri ve kaju, kabak çekirdeği gibi kuruyemişleri tüketerek bu oranı yükseltmeniz önemli. Bu sayede uyku sorununuzu da ortadan kaldırabilirsiniz.

UYUMADAN 3 SAAT ÖNCE TELEFONU BIRAKIN

Eğer 11'de uyumanız gerekiyorsa saat 8 gibi telefonu elinizden bırakmanız gerekiyor. Bu sayede uykunuzu kaçırabilecek uyaranlara karşı da kendinizi kapatabilirsiniz. Hem gözlerin ışığa yoğun bir biçimde maruz kalmasını önleyebilir hem de telefonların yoğun dikkat dağıtıcı etkilerinden uzak durarak uykuyu çok daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

DİNLENDİRİCİ MÜZİKLER İÇEREN BİR PLAYLIST

Uykudan önce kendiniz için hazırladığınız dinlendirici müziklerden oluşan bir playlist sayesinde daha rahat uykuya dalabilirsiniz. Müziğin sakinleştirici etkisi, zihninizde sizleri zorlayacak düşünceleri de uzaklaştırarak uykunuzu daha kaliteli hale getiriyor.