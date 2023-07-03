Japonya'dan inanılmaz keşif! Artık kedilerinizle konuşabileceksiniz: "%90 oranında doğru cevap veriyor..."

Daha sonra, sağlıklı kediler ile tespit edilmesi zor hastalıklar nedeniyle acı çeken kediler arasındaki çok küçük farkları ölçmek için Montreal Üniversitesi tarafından tasarlanmış bir puanlama sistemi kullandılar.

Sakioka, daha sonra, uygulama geliştiricilerinin bilgileri, kullanıcılar tarafından yüklenen yaklaşık 600.000 fotoğraf sayesinde becerilerini daha da geliştiren bir AI (yapay zeka) algılama sistemine aktardığını söyledi.