Japonya'dan inanılmaz keşif! Artık kedilerinizle konuşabileceksiniz: "%90 oranında doğru cevap veriyor..."

Tokyo'daki bir teknoloji firması, kedilerin ne zaman acı çektiğini söyleyebilen ve binlerce kedi fotoğrafıyla eğitilmiş bir uygulama geliştirmek için bir araya geldi. Carelogy geliştirici başkanı Go Sakioka, geçen ay piyasaya sürüldüğünden bu yana, "Kedi Ağrı Dedektörü" adlı dedektörün büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Sakioka, çoğunlukla Japonya'da ama aynı zamanda Avrupa ve Güney Amerika'da 43.000 kullanıcıya ulaştığını söyledi.
Uygulama, Kanada ve İsrail'de yapılan benzer ruh hali ve ağrı izleyicileri de dahil olmak üzere, kedilerinin sağlığıyla ilgilenen evcil hayvan sahipleri için büyüyen bir teknoloji yelpazesinin bir parçasıdır.
Carelogy, hayvanların kulaklarının, burunlarının, bıyıklarının ve göz kapaklarının konumlarını dikkatle inceledikleri 6.000 kedi fotoğrafı toplamak için Nihon Üniversitesi Biyolojik Kaynak Bilimleri Fakültesi ile işbirliği yaptı.
Daha sonra, sağlıklı kediler ile tespit edilmesi zor hastalıklar nedeniyle acı çeken kediler arasındaki çok küçük farkları ölçmek için Montreal Üniversitesi tarafından tasarlanmış bir puanlama sistemi kullandılar.
Sakioka, daha sonra, uygulama geliştiricilerinin bilgileri, kullanıcılar tarafından yüklenen yaklaşık 600.000 fotoğraf sayesinde becerilerini daha da geliştiren bir AI (yapay zeka) algılama sistemine aktardığını söyledi.
AFP'ye verdiği demeçte Sakioka, uygulamanın artık "yüzde 90'ın üzerinde bir doğruluk düzeyine sahip" olduğunu söyledi.
Japonya Evcil Hayvan Yemi Derneği'ne göre, sahiplerinin yüzde 60'ı kedilerini yılda en fazla bir kez veterinere götürüyor.
Sakioka, "Kedi sahiplerinin evde bir veterinere görünüp görünmeyeceğine daha kolay karar vermesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.
"Kedi Ağrı Dedektörü", turistlerin kedi kafelerine akın ettiği ve bazı küçük adaların başıboş kedigiller tarafından istila edildiği Japonya'da bazı veterinerler tarafından şimdiden kullanılıyor.
Ancak "AI (yapay zeka) sisteminin standart bir araç olarak kullanılmadan önce yine de dikkatli olunması gerekiyor" diye uyardı.