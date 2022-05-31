Jumbo 75. yılını Home Art dergisi ile birlikte düzenlediği tasarım yürüyüşü ile kutladı

Antonina Turizm'den Tarihçi- Rehber Memet Ekinci önderliğinde başlayan tur İstanbul'un hanlarına yönelik olarak düzenlendi. Kapalıçarşı'ya doğru yürüyen ekip önce Zincirli Han'ı ardından sırasıyla Valide Han ve Büyük Yeni Han'ı ve içindeki metal işleme atölyelerini ziyaret ettiler. Ardından Galata Kulesi'ne doğru çıkan "Tasarım Yürüyüşü" ekibi restorasyonu yeni tamamlanan, İstanbul'un ilk apartmanlarından olan ve butik otel olarak hizmet veren Barnathan Oteli'nin terasında Galata Kulesi manzarasına hakim bir mola verdiler.

Molanın ardından bu kez de Kurşunlu Han'a doğru yürüyüş devam etti. Kurşunlu Han'da tasarım ofisleri ve sanat galerileri ile dökümhaneleri görme imkanı bulan konuklar, tasarım ve tarih kokan turu bitirip Galataport'a doğru yürüyüşlerini sürdürdüler. Muutto Anatolian Tapas bar'daki yemeğin ardından Jumbo'nun 75. Yılı pasta kesilerek kutlandı.