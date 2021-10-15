Kablolardan kurtulun! İşte telefonunuzu şarj etmenin en hızlı yolu

Akıllı telefonlar hayatımızı çok daha verimli hale getirdi, ancak akıllı telefonların bize getirdiği tüm iyi şeylerin yanında bir dezavantajı bulunuyor: şarj etmek. 5,13 milyar insan sadece bugün telefonlarını şarj edecek. Telefonunuzu şarj etmenin sıradan etkinliğini biraz daha hızlı hale getirmenin bir yolu olsaydı ne olurdu?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:51

Telefonunuzu mümkün olduğu kadar hızlı şarj etmenin ise birkaç adımı bulunuyor. Akıllı telefonları kullanma biçiminiz ve telefonun aksamları, farklı düzeylerde şarj olma süresini beraberinde getirebilir. Bu nedenle şarj işlemi sırasında dikkat edebileceğiniz birkaç ayrıntı, telefonunuzu kısa sürede şarj etmeyi sağlıyor. İşte o adımlar...

KABLOSUZ ŞARJ İLE UĞRAŞMAYIN Kablosuz şarj , telefonunuzu şarj etmenin nispeten yeni bir yöntemidir. Kablosuz şarj, havalı ve fütürist görünse de, aslında verimli bir şarj yöntemi değildir. Kablosuz şarj cihazı kullanırken, telefonunuzu tamamen şarj etmek geleneksel yöntemlere kıyasla iki kat daha uzun sürebilir. Basitçe söylemek gerekirse, güç genellikle bir kablo kullanıldığında doğrudan telefonunuza gelir, ancak kablosuz ile bu gücün çoğu ısı şeklinde kaybolur. Bu nedenle, telefonunuzu bir kabloyla şarj etmek çok daha enerji tasarruflu ve daha hızlıdır.

HIZLI BİR ŞARJ CİHAZINA YATIRIM YAPIN Hızlı şarj, telefonunuzu belirli bir yüzdeye kadar hızla sıkarak ve ardından normal şarj hızına yavaşlatarak çalışır. Standart bir USB 2.0, 2.5W güç çıkışına sahipken, daha yeni, daha hızlı şarj cihazlarının güç çıkışları 18W ile 100W arasında değişiyor. Daha fazla güç çıkışı, telefonunuzun daha kısa sürede tam şarja ulaşacağı anlamına gelir. Ancak hızlı şarj kablosu yalnızca hızlı şarj için tasarlanmış bir telefonla çalışır, bu nedenle bir kabloya yatırım yapmadan önce telefonunuzun uyumlu olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.

GÜÇ TASARRUFU MODUNU AÇIN İnsanlar olarak, kalplerimiz biz ona bilinçli bir düşünce vermeden çarpar. Telefonlarımız, biz onları kullanırken arka planda her türlü işlevi yerine getirdikleri için hemen hemen aynı çalışma prensibine sahiptir. Bu nedenle güç tasarrufu modu, şarj sürenizi birkaç dakika azaltabilir. Farklı telefonların çeşitli güç tasarrufu ayarları vardır. Bununla birlikte, özü şudur: güç tasarrufu modu, ekran parlaklığı , CPU işlevi ve veri kullanımı gibi şeyleri azaltacaktır ve bu nedenle, telefonunuzu çalıştırmak yerine şarj etmek için daha fazla enerji harcanabilir.

UYGULAMALARINIZI VE İNDİRMELERİNİZİ YÖNETİN Bazı uygulamalar sizin bilginiz dışında arka planda çalışmaya devam edebilir. Ancak bu, çoklu görev menüsündeki tüm uygulamalarınızı kapatmaya zorlamanız gerektiği anlamına gelmez . Bu uygulamaları kapatmaya zorlamak aslında daha fazla güç kullanabilir. Bunun yerine, en çok pil kullanan uygulamaların listesini bulabileceğiniz pil ayarlarınıza gidin ve bunları kapatın veya kısıtlayın. Ayrıca herhangi bir uygulamanın güncelleme indirip indirmediğini kontrol etmek de akıllıca olacaktır , çünkü bu aynı zamanda pili de tüketebilir. Uygulama etkinliğinizi yönetmek, gereksiz güncellemeler ve işlemler pili tüketmeyeceğinden telefonunuzun daha hızlı şarj olmasına yardımcı olur.

ŞARJ BAĞLANTI NOKTANIZI TEMİZLEYİN Şarj portunuzun içine bakmayı hiç düşündünüz mü? Şarj bağlantı noktasında zamanla toz, tüy ve kir birikebilir ve telefonunuzun olması gerektiği kadar hızlı şarj olmamasının nedeni bu olabilir. Bunun nedeni toz, tüy ve kirin iletken olmaması ve bu nedenle kablodan telefonunuzun piline daha az güç yönlendirilmiş olmasıdır. Şarj portunuzu biraz basınçlı hava ile temizleyebilirsiniz . Bir kürdan işe yarasa da, bu riske değmez, çünkü şarj bağlantı noktasına keskin nesneler sokmak ciddi hasara neden olabilir. İlk etapta toz ve tiftik oluşmasını önlemek daha iyidir. Bunu bir şarj portu kapağı satın alarak yapabilirsiniz .

TELEFONUNUZUN ÇOK ISINMASINA İZİN VERMEYİN Telefonunuzda yerleşik bir termal kontrol sistemi bulunur. Bu, telefonunuzun sıcaklığını düzenler. Ayrıca telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemek için bir koruma görevi görür. Örneğin, telefonunuzu güneşte bırakırsanız veya şarj sırasında kapağını açık tutarsanız, telefonunuz ısıyı azaltmak için daha çok çalışır ve dolayısıyla daha yavaş şarj olur. İçin telefonunuzun serin tutmak , yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Bu, telefonunuzu doğrudan güneş ışığından uzak tutmayı, şarj olurken kapatmayı, serin bir odada şarj etmeyi veya bir fanın yanına yerleştirmeyi içerir.