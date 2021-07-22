"Kadınsın ne işin var" dediler! Hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya!

Hatica Kübra İlgün, 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda adından sıklıkla söz ettiren milli Taekwando sporcumuz. 2019’da girdiği tüm Grand Prix organizasyonlardan madalyayla dönen İlgün, aynı zamanda bu başarıyı elde etmiş ilk Türk taekwandocu olarak kayıtlara geçti. 2021’de ülkemizi Tokyo’da temsil edecek olan Hatice Kübra İlgün, kadınların bu alanlarda her geçen yükselen sesini de bizlere duyuruyor.

AYBİKE ŞAHİN Giriş Tarihi: 22.07.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 11:59 ABONE OL PAYLAŞ

Özellikle dövüş sporlarının uzun süre boyunca "erkek alanı" olarak gören bir algıya rağmen Hatice Kübra İlgün, tüm bu bakış açısını yıkıyor. Tüm bu mücadelesinde bir an bile pes etmeyen genç kadın, aynı zamanda kendisiyle aynı hayali paylaşan herkes için bir yol haritası sunuyor. İşte Hatice Kübra İlgün'ün hayalleri ve hedefleri…

"SEN KADINSIN NE İŞİN VAR DÖVÜŞ SPORUNDA" Kadın sporcuların yaşadığı dezavantajlarla ilgili olarak; erkeklerin yaptığı bir spor olarak bilinmesi nedeniyle ilk başladığı zamanlarda farklı bir algıyla karşılaştığını söyledi. Özellikle "sen kadınsın ne işin var dövüş sporunda" diyen birçok kişiyle karşılaştığını belirten Hatice Kübra İlgün, bu algıyı artık yıktığını düşünüyor. Spor yapmanın kendisi için hayatının en önemli alanlarından biri olduğunu, aynı zamanda ringe çıktığı anda yaşadığı heyecanı tarif edilemez bir duygu olarak nitelendiriyor. Üstelik mücadele etmeyi çok sevdiğini söyleyen Hatice Kübra, taekwando sporunun onun niteliklerine en uygun alanlardan biri olduğu için tercih ettiğini belirtti.

"ÜLKEM İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM" Olimpiyatlar gideceğini öğrendiği anda ne hissettiği sorusuna ise "Olimpiyatlar her sporun zirvesi ve her sporcunun hayali orada yer almak. Ben de bunu başardım ve hedefime bir adım daha yaklaştım. Çok mutlu ve gururluyum ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için sonuna kadar mücadele edeceğim" cevabını verdi. Kendisi gibi genç kadınlar için ise en büyük tavsiyesi "pes etmemek" oldu. Öncelikle kadınların kendilerini savunabilecekleri bir savunma sporu öğrenmelerini de tavsiye eden Hatice Kübra İlgün, kadınların her ne olursa olsun hayallerinin peşinden koşmalarını istediğini söyledi. Söylediği "Biz kadınlar çok güçlüyüz" cümlesi ise hem kendisine hem de diğer kadınlara güç veren bir bakış açısı sundu.