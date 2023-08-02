Kahve içtikten sonra neden tuvalete çıkma ihtiyacı duyulur?

Kahve içen kişilerin içmeyenlere oranla sindirim sistemlerinin daha sağlıklı çalıştığı belirtiliyor. Kahve içtikten hemen sonra bağırsak hareketliliği gözleniyor. Metabolizmayı hızlandıran kahve, aynı zamanda birçok kanser türünü önlüyor. Peki, kahve bağırsakları çalıştırmada nasıl bir etki gösteriyor? İşte kahvenin sindirim sistemi başta olmak üzere vücuda etkileri…

Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 11:38 PAYLAŞ ABONE OL

Yapılan araştırmalara göre, kahve içmek bağırsakları harekete geçiriyor. Uzmanlar, sabahları bağırsakların daha hassas olduğunu ve harekete eğilimli olduğunu ifade ediyor. Bu hareketin sebebi; bağırsakları harekete geçiren "gastrin" hormonunun vücuda salgılanması.

Kahve, "gastrokolik refleksi" başlatıyor ve mide uyanarak kasılmaya başlıyor. Kasılma, ince bağırsaktan, bağırsak hareketinin olacağı kolona kadar devam ediyor. Ayrıca kahve, bağırsakları hareket ettiren gastrin hormonunun seviyesini yükselten asitler içeriyor. Sindirimde önemli rol oynayan kolesistokinin salınımını arttırıyor.