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Kahve içtikten sonra neden tuvalete çıkma ihtiyacı duyulur?

Kahve içen kişilerin içmeyenlere oranla sindirim sistemlerinin daha sağlıklı çalıştığı belirtiliyor. Kahve içtikten hemen sonra bağırsak hareketliliği gözleniyor. Metabolizmayı hızlandıran kahve, aynı zamanda birçok kanser türünü önlüyor. Peki, kahve bağırsakları çalıştırmada nasıl bir etki gösteriyor? İşte kahvenin sindirim sistemi başta olmak üzere vücuda etkileri…

Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 11:38
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Kahve içtikten sonra neden tuvalete çıkma ihtiyacı duyulur?

Yapılan araştırmalara göre, kahve içmek bağırsakları harekete geçiriyor. Uzmanlar, sabahları bağırsakların daha hassas olduğunu ve harekete eğilimli olduğunu ifade ediyor. Bu hareketin sebebi; bağırsakları harekete geçiren "gastrin" hormonunun vücuda salgılanması.

Kahve, "gastrokolik refleksi" başlatıyor ve mide uyanarak kasılmaya başlıyor. Kasılma, ince bağırsaktan, bağırsak hareketinin olacağı kolona kadar devam ediyor. Ayrıca kahve, bağırsakları hareket ettiren gastrin hormonunun seviyesini yükselten asitler içeriyor. Sindirimde önemli rol oynayan kolesistokinin salınımını arttırıyor.

Araştırmalar, kahve içmenin kolondaki kasılmaları dört dakikada artırabileceğini, bunun lavaboya gitme ihtiyacı uyandıracağını gösteriyor. Kahve, kafeinli ya da kafeinsiz fark etmeksizin, yüksek mide asidi üretimini tetikleyen "klorejenik asit" içeriyor. Bu asitliğin artışı, midedeki besinlerin daha hızlı dışarı çıkmasına sebep oluyor.

Çalışmalar, ameliyattan sonra bağırsak tembelliği yaşayan hastaların kahve içtikten sonra bağırsaklarının hareketlendiğini gösterdi.

KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?

ENERJİYİ ARTTIRIR, UYANIKLIĞI SAĞLAR

Kahvenin içinde yer alan kafein, hızla kana karışır ve beyne ulaşır. Burada uyku haline sebep olan "adenozin" isimli kimyasalları bloklayarak uyanıklığı sağlar ve enerji düzeyini arttırır.

YAĞ YAKIMINI SAĞLAR

Kahve, metabolizma hızını artırarak yağ yakımını hızlandırır. Bu sebeple kilo vermek isteyen kişiler, diyet listelerine kahve eklerler.

PERFORMANSI ARTTIRIR

Kahvedeki kafein, adrenalin hormonunu artırır. Bu hormon,hissedilen korku ve heyecan durumlarında artar ve böylece insanın fiziksel performansını arttırır. Bu sebeple fiziksel performanstan önce kahve içen kişilerde performans artışı gözlemlenir.

ALZHEIMER VE PARKINSON HASTALIKLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAR

Bilimsel araştırmalar, düzenli olarak kahve tüketmenin parkinson hastalığının görülme oranını %30 ve %60 arasında azaltabileceğini, alzheimer hastalığının görülme oranını ise %65'e kadar düşürebileceğini gösteriyor.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA VE KANSERE KARŞI KORUR

Bilimsel çalışmalar, kahvenin kardiyovasküler hastalıklara karşı koruduğunu gösteriyor. Ayrıca yüksek antioksidan içerdiği için düzenli kahve tüketen kişilerde karaciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltabilir.

YÜKSEK BESİN DEĞERLERİ İÇERİR

Kahve; beyin ve sinir sisteminin normal işlevini sürdürmesine yardımcı olan B12 vitaminini, cilde faydalı olan B5 vitaminini, DNA onarımında rol oynayan B3 vitaminini ve potasyum minerallerini içerir. Bu sayede günlük vitamin ihtiyaçlarının da önemli bir kısmını karşılar.

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