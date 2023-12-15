Kahve tutkunlarının favorisi bu kahve! Meğer mükemmel aromanın sırrı...

"ETİYOPYA KAHVENİN ANA VATANI" İtalyan kahve uzmanı Ennio Cantergiani de 30 yıldır kahve sektöründe çalıştığını, İsviçre'de kendisine ait kahve okullarında eğitimler verdiğini anlattı. Kolombiya kahveleriyle ilgili birden fazla çalışması olduğunu anlatan Cantergiani, bunlarla ilgili yayımlanmış yaklaşık 30 makalesinin bulunduğunu dile getirdi.

Cantergiani, kahve yetiştirilen diğer ülkeleri de ziyaret ettiğini ancak Etiyopya'nın kahvelerinin daha farklı olduğunu ifade ederek, "Burası 'Arabica' türü kahvelerin doğduğu yer. Kahve burada bir kültür. Bundan dolayı buradaki kahveye bakış açısı daha spesifik. Hasatlarda insanlar daha özenli oluyor. Tecrübeme göre şunu söyleyebilirim ki Etiyopya kahvenin ana vatanı." dedi.