Kalbinizi ısıtacak bir yaşam: İmkansızın olmadığını sevgisiyle gösteren Down Sendromlu Baba

Özverili bir sevginin hayattaki en iyileştirici güç olduğunu ispatlayan bu yaşam öyküsü, birçok kişi için ilham olabileceği gibi birçok yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırabilecek örnek bir durum. Tüm sevgisini oğluna adayan Jad Issa, bir çocuğun sevgi dolu yetiştirebilmek için engellerin olmadığını gösteriyor. İşte o hikaye…

BEBEĞİNE TÜM SEVGİSİNİ VERDİ

Sader doğduğunda, Jad büyük bir mutluluk yaşadı ve ailesi için de büyük bir mutluluk kaynağı olmasının yanı sıra tıpkı diğer çocuklar gibi sevgi dolu bir ailede büyüdü. Babasıyla oynadığı oyunlar, birlikte geçirdiği vaktin kıymetini sıklıkla dile getirilen Sader, büyük bir sevgiyle büyüdüğünü sıklıkla dile getiriyor. Çevresindeki insanların da destek verdiği bu süreçte mutlu bir aile yaşamı kurmak için elinden geleni yaptı.

Buğday değirmeninde çalışarak oğlu Sader için Jad, tüm hayallerini gerçekleştirmek için gerekli parayı biriktirmek için uğraştı. Jad, ailesini desteklemek için yoğun bir çaba gösterirken oğlu Sader ise babasının azmini, bağlılığını ve sevgisini gördükçe onun yolunu izledi ve doktor olmak için tüm çabasını gösterdi. Jad, oğlu Sader'in doktor olması gerekli parayı çalışarak biriktirdi ve Suriye'deki en iyi kariyer alanlarından biri olan diş hekimliğini bitirmesini sağladı.