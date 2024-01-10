Kalıcı kilo vermenin sırrı: "Su diyeti"



"ASLA GELİŞİGÜZEL UYGULANMAMALIDIR"

Su diyeti tedavisi yönteminin kullanım periyoduna değinen Dr. Çelik, "Su diyeti yöntemi, en az 30 gün, 60 gün, 90 gün olmak üzere bazen de 120 güne kadar uygulanan bir programdır. Bu program tamamlandıktan sonra da hastalar en az 3 ay koruma diyeti şeklinde takip edilir. Sadece kronik hastalıklara yönelik tedavi 30 gündür eğer hem kilo hem de kronik hastalıklara yönelik uygulanacaksa kişiye göre 60 - 90 - 120 günlük programlar uygulanır. Su diyetinin aslında amacı vücuda kapasitesi kadar beslenme alışkanlığı kazandırmaktır. Bu alışkanlığın aşılması ve vücudun kapasitesinden fazla beslenmesi durumunda kişilerin 2 yılda bir 30 günlük su diyeti yöntemi uygulanması önerilir. Bu diyet kesinlikle internetten gelişigüzel bilgilerle değil, mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Bu bir tedavi protokolüdür ve süreç ciddiyetle hekim tarafından takip edilmelidir. Su diyeti ile tedavinin üçüncü gününden itibaren vücudun otofaj sistemi devreye girdiği için, vücuttaki birikmiş olan çöpleri, toksinleri, ağır metalleri, artık maddeleri parçalayıp dışarı atar. Bu reaksiyonlar yaklaşık 25 gün kadar devam eder. Bu toksin atılımı sırasında oluşacak yan etkiler vardır. Mide bulantısı, tansiyon düşüklüğü, şeker düşüklüğü, halsizlik, öksürük, deride lezyonların çıkması gibi yan etkiler görülebilir. Bunlar geçicidir, kısa sürelidir diyetin devamını etkilemez. Ancak hastalar bu toksin atılımı sırasında mutlaka hekimden destek almalılardır. Aksi halde aşırı toksin atılımına bağlı olarak organlarda sıkıntı yaşanabilir. Bu yüzden asla gelişigüzel bir şekilde hastanın kendi başına uygulayabileceği yöntem değildir" şeklinde konuştu.



KİMLERE UYGULANABİLİR, KİMLERE UYGULANAMAZ?

Su diyeti tedavisinin uygulanabileceği ve uygulanmasının sakıncalı olabileceği grupları ayrıntılı bir şekilde anlatan Dr. Çelik, "Su diyeti tedavisi; boyu kadar kilosu olanlar (160 cm boy - en az 60 kilo gibi), zayıf olmayanlar, kronik hastalığı bulunanlar, epilepsi, Parkinson, kanser, diyabet, her türlü baş ağrısı, migren, sinüzit, alerji, gastrit, reflü, karın şişkinliği, tansiyon, kolesterol, Fibromiyalji, romatizma, romatoid artrit, kas eklem ağrısı, varis, kalp damar hastalıkları, kalp damarlarından bypass olmuş hastalar, stentli hastalar, kalp yetmezliği olanlar, huzursuz bacak sendromu, tiroid hastalıkları, göz hastalıkları, insülin direnci, mantar, egzama, dermatit, cilt lekeleri, lipödem, yağ bezeleri, kemoterapi alan, insülin kullanan hastalar gibi çok sayıda hastalığı bulunan kişilerde kullanılabilir. Su diyeti tedavisi zayıf olanlar, demans hastaları ve evre 4 kanser hastaları uygulanamaz" ifadelerini kullandı.