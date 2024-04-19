Kalıcı makyaj birçok hastalığı beraberinde getiriyor!

Dudak ve göze yapılan işlemler sonucu şişlik, ağrı, uçuk tetiklenmesi ve enfeksiyon gibi yan etkiler görülebileceğini belirten Kartal, "Göz altı morluklarını gidermek adına uygulanan renklendirmeyi tavsiye etmiyorum. Bir süre sonra rengi açılan bölgeler yamalı görünebiliyor. Göz altı derisi de çok hassas olduğundan sorun yaşayan hastalar sonrasında bize başvuruyor" uyarısında bulundu.

STERİL YERLER SEÇİLMELİ

Tırnaklara uygulanan kalıcı ojelere ilişkin de bilgi veren Kartal, "işlem tırnak bozukluklarına, alerjik reaksiyonlara, şekil bozukluğuna, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara neden olabiliyor. İlla bu işlemleri yaptırmak isteyenler steril olduğundan emin yerlere başvurmalı ve işlem sayısını sınırlı tutmalı. Aslında mümkünse hiç tercih etmemeli" ifadesini kullandı.