Kalıtsal hastalıklardan koruyan epigenetik diyet: Genetik hastalıkları ‘epigenetik’ bilimi önleyecek!

Kalıtsal hastalıklardan koruyan epigenetik diyet Bizlerin takvime göre belirlediğimiz kronolojik yaşımız olduğu gibi biyolojik yaşımız ileri veya geri olabilir. Bunu belirleyen ve dünyada kullanılmaya başlanan epigenetik saatler bulunmaktadır. Bu epigenetik saatlerin kullanım amacı, biyolojik yaşımız belirlemektir. 2021 senesinde yapılan bir uluslararası bir epigenetik araştırmasında şu yaşam tarzının biyolojik yaşı 3-4 sene önceye çektiği ortaya çıkmıştır. Gün içerisinde sebze, meyve, hayvansal ve bitkisel protokol yönünden dengelenmiş beslenme programı. Geleneksel besinler yerine organik besinler tercih edilmelidir. Akşam 7 ile sabah 7 arası besin tüketimi durdurulmalı. Şeker - süt ve süt ürünleri - tahıllar- baklagiller ve fasulye grubuna mesafe... Probiyotik kullanmak. Haftada en az 5 gün 30 dakika yürüyüş. Gecelik en az 7 saat uyku. Günde 2 kez nefes egzersizi. (Aktaran: Prof. Dr. Gülsen Meral)





DOÇ. DR. GÜLSEN MERAL (EPİGENETİK DERNEĞİ BAŞKANI)

DNA zincirini bu yöntem kıracak!

- Hocam, epigenetik bilimini tarihçesiyle ve sağlık alanında aktif olarak kullanılmaya başlama süreciyle birlikte nasıl tanımlarsınız, kolay anlaşılabilir bir özetle?

- Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığımda hastalarımda alerji, astım gibi hastalıklarını değiştirdiğimi gördüm. O zamana kadar değişmez dediğimiz alerjinin nasıl düzeldiğini öğrenme merakımı ilk kez Prof. Dr. Agah İnce hocamla değerlendirmişti. Ona "Hocam ben insanların neresini değiştiriyorum? Benim bildiğim astım, alerji otoimmun hastalıklar kaderimizde var!" sözüme cevabını unutmam. "Epigenetiğini değiştiriyorsun" dedi. İşte bu merakla başladı moleküler biyoloji ve tıbbi genetik doktora eğitimin. Klinik ve moleküler tarafı bilmem, klinisyen olarak farklı bir bakış acısı kazandırmıştı.



- Nasıl tanımlıyorsunuz epigenetiği?

- Epigenetiği özel kılan 2003 yılında tamamlanan ve büyük ümitler bağlanarak başlanan İnsan genom projesinden beklenen sonucun alınmamasıdır. Bilim insanların genetik yapımızın ötesinde bizim fenotipimizi belirlerleyen bir mekanizma olduğunu fark etmiş ve İnsan Epigenom Projesi (HEP)başlatmışlardır. Çevresel koşullarda fenotipi etkileyen epigenetiğin önemi, İnsan Epigenom Projesi (HEP)'nin keşfi ile daha da iyi anlaşılmıştır. Yunancada 'epi- ön eki olarak üstesinde -ötesinde ifadesi kullanılarak genetiğin ötesinde anlamında epigenetik terimi kullanılmıştır. DNA zincirine bağlı kalıtsal hastalıkları değiştirmek (doğal yollarla) mümkün olmasa da epigenetik değişikler; çevre koşulları, beslenme, spor, epigenetik beslenme, nefes terapisi, akupunktur gibi yaşam tarzı değişikleri ile değiştirmek mümkündür.

- Biraz daha açar mısınız?

- Benim çok sevdiğim bir örnektir. Kraliçe arı ve işçi arıyı ayıran en önemli özellik beslenmesidir. Nasıl mı? Arı sütü ile beslenen larvalar DNA metilasyonunun artması (epigenetik değişikliklere bağlı olarak) ile yaşamlarını kraliçe arı olarak sürdürmekte ve uzun yaşamaktadırlar. Bunun yanında çiçek tozu ile beslenenler ise işç i arı olarak kısa bir hayat sürmektedirler. Kraliçe arı olmak elimizde. Yeter ki bizim genlerimiz kontrolünü sağlayan bir epigenetik mekanizma olduğunu bilelim.