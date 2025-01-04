Kalp cerrahisinde bir kadın öncü: Dr. Siyami Ersek’in Türkiye’ye mirası Prof. Dr. Serap Aykut Aka





ONU ÖRNEK ALIYORLAR



Prof. Dr. Aka, Türkiye'de 2 bin 400 kalp cerrahı olduğunu belirterek, "Kalp damar cerrahlarımız dünyada bir numara. Kalp, beyin ve genel cerrahlık zor bir alan. Ama yine de kadınlarımız seçiyor bu branşı. Biz de mutlu oluyoruz. Türkiye'de kalp cerrahlarının üçte biri kadın. Asistanlarımız kadın. Bu bana büyük bir gurur veriyor. Dünyadaki oranlara göre kalp cerrahlarımızın sayısı artıyor. Kadınların, mesleğimi seçmelerinden ve her geçen gün sayılarının artmasından dolayı çok gururluyum" dedi.



ÇOK KUTSAL BİR GÖREV



Yaptığı kalp nakli operasyonlarında ne hissettiğini ise Prof. Dr. Aka şöyle anlatıyor: "Allah'ın büyük bir lütfu bu. Ben, kalp nakli yaparken bir aracı olduğumu hissediyorum. Bu kadar kıymetli bir kalbe dokunmak ve nakilden sonra göğüs boşluğunda kalbin ilk atışlarını duymak, tarifi imkansız bir his benim için. Bu aynı zamanda çok kıymetli bir hediye. Ben de Allah'ın izniyle bu görevi yerini getiriyorum. Bu çok kutsal bir görev."



SAĞLIK HİZMETLERİMİZ ÜST DÜZEYDE



Ülkemizde sağlık hizmetlerinin üst düzeyde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aka, "Atatürk'e borçluyuz birçok şeyi. Sağlık hizmetlerimizi Batı ile aynı hızda geliştiriyoruz. Onun için Türkiye'de sağlık hizmetleri en üst düzeyde veriliyor. Artık, hiçbir konuda yurt dışına bir sağlık hizmeti almaya gitmeye gerek yok. Hepsi ülkemizde mevcut" dedi.