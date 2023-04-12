Kalp hastalıklarına karşı risk faktörlerine dikkat!

Kardiyovasküler hastalıklarının birçoğunun risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebileceğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammed Tdjani, "Kalp hastalıklarına hemen herkes yakalanabilir. Fakat alınacak tedbirler ile bu riski azaltmak oldukça önemlidir. Kalp hastalıklarına yol açabilecek risk faktörleri belirlenerek, yüksek risk grubundaki kişiler için özel önlemler almak ve tedavi planlanırken de bütün risk faktörlerini birlikte düzeltmeye çalışmak temel amaçtır" dedi.
RİSK FAKTÖRLERİ
Tdjani, kalp hastalığı risk faktörlerini ise şöyle sıraladı:
KALP SAĞLIĞINI KORUYAN ÖNERİLER
Kalp sağlığını korumanın yollarını anlatan Tdjani, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
"Kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıkları nedenli ölümlerin önüne geçmek için öncelikle tütün ürünlerinden uzak durulması gerekir. Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı kiloda kalmak oldukça önemlidir. Düzenli egzersiz yapmaya özen gösterilmeli, mümkün olduğunca stresten kaçınılmalıdır. Kolesterol ve kan şekeri düzeyleri dengede tutulmalı, tansiyon düzenli ölçülmeli ve kontrol altında tutulmalıdır. Kalp kontrolleri düzenli olarak yaptırılmalıdır."