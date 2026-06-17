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Kalp uzmanları duyurdu, işte uzun yaşamın yeni sırrı! Gizli formül bakın neymiş...

Yaklaşık 25 bin kişinin sağlık verilerini yıllar boyunca mercek altına alan bilim insanları, uzun ve hastalıksız bir ömrün kapısını aralayan o gizli şifreyi tescilledi.

DIŞ HABERLER
GiriÅŸ Tarihi: 17.06.2026 08:55
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Kalp uzmanları duyurdu, işte uzun yaşamın yeni sırrı! Gizli formül bakın neymiş...

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde (JACC) yayımlanan çalışma, sağlıklı yaşamın iyi kardiyovasküler kondisyona sahip olmaktan geçtiğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılan yaklaşık 25 bin kişinin verileri, 40'lı yaşlarda iyi kardiyovasküler kondisyona sahip olanların ciddi hastalıklara daha geç yakalandığını ve ortalama 2 yıl daha uzun yaşadığını tespit etti.

Yüksek kondisyonlu erkeklerin düşük kondisyonlulara kıyasla yüzde 2 daha uzun yaşadığını ortaya çıkaran çalışma sonunda, benzer bulgular kadınlarda da gözlemlendi.

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Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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