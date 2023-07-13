Kalpte batma hissi neden olur? Sebebine çok şaşıracaksınız! Aslında olan...

Prekordiyal yakalanma adı verilen bu his, nefes alırken şiddetleniyor, nefes alamadığınız için baş dönmesi bile yaşanabiliyor. Ama bu acı hiç olmamış gibi bir anda da yok olabiliyor. Ama bu korkutan hissin aslında kalple bir ilgisi bulunmuyor.

"Kalp önü" anlamına da gelen "prekordiyal" bu ağrının bölgesini ifade ediyor. Texidor veya Huchard sendromu olarak da bilinen prekordiyal yakalanma, gençlik ve ergenlik döneminde daha sık görülürken yetişkinlikte yaşanma sıklığı çok daha azalıyor.