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Kalpte batma hissi neden olur? Sebebine çok şaşıracaksınız! Aslında olan...

Sizin de kalbinize bıçak saplanmış gibi bir ağrı oluyor mu? Üstüne bir de nefes aldıkça batma hissi devam eden hani? Kalp krizi mi? Yoksa kalp sıkışması mı? Hayır… Gerçek bunlardan çok daha farklı! Gelin o çıldırtan ağrının sebebine birlikte bakalım…

Giriş Tarihi: 13.07.2023 17:10
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Kalpte batma hissi neden olur? Sebebine çok şaşıracaksınız! Aslında olan...

Prekordiyal yakalanma adı verilen bu his, nefes alırken şiddetleniyor, nefes alamadığınız için baş dönmesi bile yaşanabiliyor. Ama bu acı hiç olmamış gibi bir anda da yok olabiliyor. Ama bu korkutan hissin aslında kalple bir ilgisi bulunmuyor.

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"Kalp önü" anlamına da gelen "prekordiyal" bu ağrının bölgesini ifade ediyor. Texidor veya Huchard sendromu olarak da bilinen prekordiyal yakalanma, gençlik ve ergenlik döneminde daha sık görülürken yetişkinlikte yaşanma sıklığı çok daha azalıyor.

İlk olarak 1893 yılında Kardiyolog Henri Huchard tarafından tanımlanmış olsa da günümüzde ardındaki sebep hala tam olarak kesinleşmiş değil. Fakat en kabul gören açıklama; kalbin de yer aldığı göğüs bölgesinden geçen sinirlerin buna sebep olması.

Plevra adı verilen, akciğeri göğüs kafesine bağlayan interkostal sinirlerin bu hissin merkezi olduğu düşünülüyor.

Göğsü genişletip sıkılaştıran kaslarda, bu sinirlerin aniden sıkışmasının, bu acıya neden olduğu düşünülüyor. Bu nedenle hareket esnasında ve nefes alırken bu ağrılar daha da şiddetlenebiliyor. Sinirlerin sıkışması sonlandığında ise; ağrı da kendiliğinden yok oluyor. Üstelik hiçbir iz bırakmadan…

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