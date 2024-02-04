Kansere meydan okuyan o ’test’: 50 yaşından önce yaptıranlar...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı ile '4 Şubat Dünya Kanser Günü' kapsamında, kadınlarda, üreme organlarının ikinci en yaygın kanser türü olan yumurtalık (over) kanserini konuştuk. Dr. Karcı, "Yumurtalık kanserinin her yaşta kadınlarda görülebilmekle beraber en sık 50 ile 60 yaş arasında görülür. Bir kadının yaşam boyu yumurtalık kanserine yakalanma riski yüzde 1.4 olup, kadınlar için dikkate alınması gereken önemli bir kanser türüdür" dedi.





KALITSAL OLABİLİR

Dr. Karcı, yumurtalık kanseri nedenleri çok net bilinmese de bazı risk faktörlerinin bu hastalığa neden olduğundan bahsedildiğine dikkat çekerek "Genetik, çevresel ve hormonal faktörler yumurtalık kanserleri nedenleri arasında gösterilebilir. Bunların yüzde 10-15 kadarı kalıtsal ve bunlarda belirli genlerde meydana gelen mutasyonların kalıtım yoluyla sonraki nesillere aktarılması sonucu meydana gelir" diye konuştu.





KİMLER RİSKLİ?

Dr. Karcı, hangi durumlarda genetik test yapılması gerektiğini ise şöyle sıraladı:

İki ya da daha fazla birincil meme tümörlerine sahip olmak

Ailesinde 50 yaşından önce meme kanseri tanısı almış bireyin bulunması

Ailesinde yumurtalık kanseri tanısı almış bireyin bulunması

Ailede iki ya da daha fazla bireyde meme ya da pankreas kanseri vakalarının görülmesi

Ailede meme kanserine eşlik eden pankreas, prostat, sarkom, adrenokortikal (böbrek üstü bezi), endometriyal, kan, tiroid kanserlerinden herhangi birine sahip olan bireyin bulunması.

