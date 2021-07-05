Kanseri yendi, hastalara moral veriyor

İLK EVREDE FARK ETTİM

39 yaşındayım, evliyim ve 17 yaşında bir oğlum var. Ailemde kanser hastası yoktu ve kanser olabileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Kendi kendimi muayene ederken bir anda elime bir sertlik geldi ve hemen hastaneye gittim. 2015 Eylül ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Hastalığımı ilk evresinde fark edip hemen doktora gittim. Bu açıdan çok şanslıyım. Demetevler Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi oldum. 3 kez ameliyat oldum, 4 kür kemoterapi ve radyoterapi aldım.

LÖSEMA İLE UMUTLARIM YEŞERDİ

İlk teşhis konulunca dünya başıma yıkıldı, 'neden ben' diye sorguladım. Umutsuzluğa kapılmıştım. Hastalığa yakalandığımda 34 yaşındaydım ve oğlum 10 yaşındaydı. Evladımın ve ailemin çok büyük desteği oldu. Hastaneye adım attıktan hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgiler verildi. Hastane içindeki kanser okuluna gittim. Kanser okulu psikolojim üzerinde olumlu etkiler bıraktı. Hayata daha pozitif bakmaya başladım. LÖSEMA ile tanıştıktan sonra kendimi çok daha iyi hissetim. Bana büyük güç verdi. Yalnız olmadığımı gördüm.

BEN ATLATTIM SIRA SİZDE

6 ayda bir kontrolüm var ve ayaktan tedavi oluyor, ilaçlar kullanıyorum. Kemoterapilerim bittikten sonra 'yaşasın özgürlük' dedim. Erken teşhis olduğundan ve tedavimi aksatmadığım için çabuk atlatanlardanım. Evreler büyüdükçe tedavi süreçleri de uzuyor. Şimdi hep kontrol altındayım. Hocalarım ve hastaneden çok memnunum, çok şanslı hissediyorum kendimi. LÖSEMA çatısında gönüllü olarak toplantılara katılıyorum. LÖSEMA, yeni teşhis alan hastalar ile iyileşen hastaları bir araya getiriyor. Ben de bu kapsamda hastalarla buluşup tedavi süreçlerimi anlatıyor, onlara moral veriyorum. Ben atlattım, siz de başarabilirsiniz diyorum."

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Her kadın 20'li yaşlarda öncelikle kendi kendini muayene etmeli. Her birey vücudunu iyi tanımalı. 40'lı yaşlarda mamografi çektirmeli. Kanser teşhisi alan hastalar hayata küsmemeli, hayata dört elle sarılıp rutin kontrollerini aksatmamalı.

ESKİDEN MASKE TAKAN ŞİMDİ TAKMAYAN GARİPSENİYOR

Pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi kanser hastalarını da etkiledi. Biz zaten maske mesafe ve temizliğe son derece özen gösteriyorduk, bu açıdan yabancılık çekmedik. Eskinden biz maske taktığımızda insanlar acıyan gözlerle ya da üzülerek bakıyordu. Şimdi maske takmayana farklı gözle bakılıyor.