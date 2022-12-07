Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor

Son yılların en korkulan hastalıklarından biri olan kanser, besinlerin şifalı gücü sayesinde çoğunlukla önlenebiliyor. Yapılan araştırmalara göre, acai meyvesi akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin %86'sını öldürüyor. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığı önleyen acai meyvesi, son yılların en şifalı besinleri arasında yer alıyor. İşte birçok hastalığa derman olan acai meyvesinin mucizevi faydaları...
Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur. Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.
100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;
Kalori: 70
Karbonhidrat: 16
Yağ: 50
Proteinden: 4
A vitamini: 750 IU
Kalsiyum: 20mg
Sodyum: 10 mg
Lif: 2g
Şeker: 2g bulunuyor.
ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI
Acai çileği, tüm meyveler gibi birçok fayda sağlıyor. İşte en önemli yararları…
ACAİ KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR
Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.
ACAİ İŞTAHI AZALTARAK KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR
Araştırmalara göre, Acai, çoğu insan için kilo vermesin de etkili oldu.
Yüksek yağlı diyetlerin olumsuz etkilerini azalttı.
Acai, açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek besin görevi görür.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun istatistiklerine göre, ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Bu kabaca günde yaklaşık 450 kişiye kanser teşhisi konduğu anlamına geliyor. Tablo her ne kadar vahim gibi gözükse de, doğru beslenme silahını kullanarak kansere yakalanma riskini azaltmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, kanser düşmanı besinleri anlattı.
İşte yemeniz ve uzak durmanız gereken besinlerin listesi…
İŞİN SIRRI HAFTADA 150 DAKİKA EGZERSİZ
Kanserin oluşumunda genetik faktörlerin de etkisi söz konusu olmakla birlikte sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, alkol ve tütün kullanımı gibi kalıtsal olmayan faktörler ciddi risk unsurlarıdır. Amerikan Kanser Derneği (American Cancer Society) sağlıklı bir diyet eşliğinde ideal kilo korunarak haftada en az 150 dk. orta yoğunlukta egzersiz yapılırsa, yaşam boyu kansere yakalanma riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtmiştir. Tabi ki bunların yanı sıra, alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmak da şarttır.
Organik olmayan gıda maddelerinde yüksek oranda kimyasallar olduğunu unutmayın. Bu nedenle en iyisi, mevsimin sebze ve meyvelerini tüketmektir. Bunun dışında unlu ve şekerli gıdalardan uzak durulduğu Akdeniz tipi beslenme ve haftada yarım kiloyu geçmeyen et tüketimi, temel diyet prensibi olmalıdır.
GÜNDE 3-4 TANE YİYEBİLİRSİNİZ
Kanserden korunmada etkili besinler, kolay ulaşılabilir ve hemen hemen hepinizin mutfağında var.
• Sarımsak: Sarımsağın aktif bileşeni olan di-alil-disülfidinin hem tümör oluşumunu hem tümör gelişimini engellediği bildirilmektedir.
• Omega 3 kaynakları (Hamsi, istavrit, uskumru gibi yüzey balıkları): Haftada 2-3 kez tüketilmesinde fayda vardır.
• Ceviz: Her gün 3-4 adet tüketilerek bu besinlerin koruyu özelliğinden faydalanılabilir.
• Kırmızı meyveler (Yaban mersini, bögürtlen, çilek, siyah üzüm): Yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar gibi kırmızı meyveler, içeriğindeki fenolik ve flavonoid gibi biyoaktif bileşenler sayesinde anti-kanser özelliktedir. Günlük meyve tüketiminin ortalama 2-3 porsiyon olduğunu düşünürsek bunun 1 porsiyonunu kırmızı meyvelerden tercih edilmelidir.
• Brokoli/ Brüksel lahanası: Bu sebze gruplarının haftada 3 kez tüketilmesinin kansere karşı koruduğu belirlenmiştir. Brokoli filizlerinde bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatma etkisi arttırmak için mide hassasiyeti bulunmuyorsa çiğ tüketimi önerilir.
• Soya fasulyesi: Soya fasulyesi veya soya filizi östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanserini önlediğine dair pek çok çalışma vardır. Ancak meme kanserinde kaçınılması gereken besinler grubunda yer almaktadır.
• Yeşil çay: Yeşil çaydaki epigallokatesin-3-gallat (ECGC) basta olmak üzere katesin karışımlarının kanser önleyici etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
• Kefir: Saccoromyces, steptoccoccus, cremoiris ve betabacterium caucasum gibi bazı yararlı mantar ve bakteri karışımlarını içeren kefir, immün sistemi güçlendirerek koruyucu etki sağlamaktadır.
• Zerdeçal: Zerdeçaldaki kurkumin maddesi, antiinflamatuvar ve antioksidan etkisi sebebiyle çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır.
Şekerli besinler, paketli ürünler, sigara, iyi yıkanmayan sebzeler ve dip balıkları kansere davetiye çıkarabiliyor.
Yüksek rafine şekerler: Yüksek rafine şeker tüketimi hem kilo artısına sebep olmaktadır hem de obezite kanser için risk faktörlerinde ilk sıralardadır.
İslenmiş et ürünleri: İslenmiş et ürünleri (salam, sosis, sucuk gibi) koruyucu olarak kullanılan nitrit ve nitrat sebebiyle kanserojen etkisi olan yiyeceklerdir.
Yıkanmamış sebzeler: Pestisit, BPA gibi kimyasallardan korunmak için çok iyi yıkanmalıdır.
BALIK SAĞLIKLI AMA HANGİSİ?
Dip deniz mahsulleri: Deniz ürünleri ve balıklardaki cıva gibi ağır metallerden korunmak için midye ve dip balıklarının tüketimi sınırlandırılmalıdır.