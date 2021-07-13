Karaciğer yağlanması siroz ve kansere yol açabilir

Türkiye’de her 100 kişiden 30’unda karaciğer yağlanması olduğuna ve buna bağlı siroz görülme sıklığının arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, “Basit bir yağlanma ile başlayan hasar yıllar içinde siroz ve hatta kansere kadar giden ölümcül sorunlara yol açabilir. Diyabet, obezite ve kolesterol karaciğerde yağlanma oranını artırıyor. 10 yıl sonra maalesef 300 ila 400 bin insanımızda siroz gelişebilir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 13.07.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 12:03 ABONE OL PAYLAŞ

Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer yağlanmasına bağlı olarak siroz görülme sıklığına dikkati çekerek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, karaciğer yağlanmasının alkole bağlı olan ve olmayan olarak ikiye ayrıldığını belirterek "Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması demek için karaciğerde en az yüzde 5 oranında yağlanma olması, yağlanmaya yol açacak ilaçların ve diğer kronik karaciğer hastalıklarının dışlanması gereklidir. Karaciğer yağlanması basit yağlanma diye nitelendirdiğimiz durumdan karaciğerde hücre harabiyetine ve iltihaba yol açmış NASH diye isimlendirilen hastalığa kadar geniş bir spektrumu içerir" diye konuştu.

HER 100 KİŞİDEN 30'UNDA GÖRÜLÜYOR Karaciğer yağlanması olan kişilerin yüzde 20'sinde NASH geliştiğine değinen Yaprak, şöyle devam etti: "Karaciğer yağlanmasının sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ülkemizde her 100 kişiden 30'unda karaciğer yağlanması mevcuttur. Daha ciddi bir durum olan iltihaplı karaciğer yağlanması yani NASH hastalığı ise toplumda her 20 kişiden birinde görülüyor. NASH hastalarının yüzde 25'inde karaciğerde sertleşme gelişirken yüzde 10 kadarında ise olay yıllar içinde siroza ilerler. Siroz gelişen hastaların ise yüzde 7'sinde karaciğer kanseri gelişir. Yani basit bir yağlanma ile başlayan hasar yıllar içinde siroz ve hatta kansere kadar giden ölümcül sorunlara yol açabilir. Bu rakamlar ülkemiz nüfusuna uyarlandığında 10 yıl sonra maalesef 300 ila 400 bin insanımızda siroz gelişmiş olacak."