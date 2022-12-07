Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk işaret! Avuç içiniz böyle görünüyorsa...

Eller ve tırnaklar hastalık belirtilerini kaşıntı ve renk değişiklikleriyle gösteriyor. Yapılan araştırmalar, avuç içlerinde ortaya çıkan kızarıklığın karaciğer yetmezliği ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Karaciğer yağlanması, iltihaplanma sebep olarak siroza davetiye çıkarıyor ve ihmal edildiğinde karaciğer yetmezliğine sebep oluyor. Karaciğer yetmezliği aynı zamanda diğer organlarında çalışmasını olumsuz etkiliyor. Peki, karaciğerin çürüdüğünü gösteren ilk belirti hangisi? İşte karaciğer hastalıklarını gösteren ilk belirti…
Akut karaciğer yetmezliği, enfeksiyon, elektrolit eksiklikleri ve kanama gibi komplikasyonlara neden oluyor. Karaciğerde ortaya çıkan sağlık problemleri tedavi edilmediğinde akut - kronik karaciğer yetmezliği ilerliyor ve ölümle sonuçlanıyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin artması nedeniyle son dönemlerde karaciğer hastalıklarının teşhisinde artış yaşandı.
Karaciğer yetmezliği belirtileri ilk olarak ellerde ortaya çıkıyor.
Karaciğerin işlevini yitirdiğini gösteren ilk işaretlerden biri kırmızı avuç içleri.
KARACİĞERİN YAĞLANDIĞINI GÖSTEREN İŞARETLER
WebMD'ye göre, yağlı karaciğer hastalığının belirtileri şu şekilde;
Avuç içlerinin kırmızıya dönmesi, vücuttaki en küçük kan damarları olan kılcal damarların genişlemesinden kaynaklanıyor. Kılcal damarlar ne kadar koyu renkliyse, altta yatan hastalık o kadar şiddetli oluyor.
Uzmanlar, bu kızarıklığın artan hormon düzeyinden kaynaklanabileceğine ve sıklıkla kalıtsal olabileceğine dikkat çekiyor.
DermNet NZ, palmar eritemi, avuç içinde ve bazen de parmaklar da görülen kızarıklık olarak tanımlıyor. Bu durumun simetrik olduğunu ve iki eli de etkileyeceğini belirtiyor. Avuç içinin ısısının fazla olduğunu ancak kaşıntı veya ağrının hissedilemeyeceğini vurguluyor.
PEKİ, PALMAR ERİTEM NEDİR?
Palmar eritem, birçok farklı hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Healthline, palmar eritem'i bir rahatsızlığın ilk işareti olarak tanımlıyor.
Palmar eritem daha çok karaciğer rahatsızlıklarıyla ilişkilendiriliyor. Karaciğer sirozu olan kişilerin %23'ünde palmar eritem görülüyor.