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Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk işaret! Avuç içiniz böyle görünüyorsa...

Uzmanlar, karaciğerin çürüdüğünü gösteren belirtileri sıraladı. Yağılan araştırmalar, karaciğerin bittiğini gösteren işaretlerin ilk olarak ellerde ortaya çıktığını gösterdi. Hayati önem taşıyan karaciğer, enfeksiyon, toksin ve sağlıksız beslenme gibi nedenlere bağlı olarak zamanla güçsüzleşiyor ve birçok sağlık problemine neden oluyor. Peki, karaciğerin çürümeye başladığını nasıl anlarız? İşte sessizce ilerleyen karaciğer yetmezliğinin ilk belirtisi...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:56
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Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk işaret! Avuç içiniz böyle görünüyorsa...

Eller ve tırnaklar hastalık belirtilerini kaşıntı ve renk değişiklikleriyle gösteriyor. Yapılan araştırmalar, avuç içlerinde ortaya çıkan kızarıklığın karaciğer yetmezliği ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Karaciğer yağlanması, iltihaplanma sebep olarak siroza davetiye çıkarıyor ve ihmal edildiğinde karaciğer yetmezliğine sebep oluyor. Karaciğer yetmezliği aynı zamanda diğer organlarında çalışmasını olumsuz etkiliyor. Peki, karaciğerin çürüdüğünü gösteren ilk belirti hangisi? İşte karaciğer hastalıklarını gösteren ilk belirti…

Akut karaciğer yetmezliği, enfeksiyon, elektrolit eksiklikleri ve kanama gibi komplikasyonlara neden oluyor. Karaciğerde ortaya çıkan sağlık problemleri tedavi edilmediğinde akut - kronik karaciğer yetmezliği ilerliyor ve ölümle sonuçlanıyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin artması nedeniyle son dönemlerde karaciğer hastalıklarının teşhisinde artış yaşandı.

Karaciğer yetmezliği belirtileri ilk olarak ellerde ortaya çıkıyor.

Karaciğerin işlevini yitirdiğini gösteren ilk işaretlerden biri kırmızı avuç içleri.

KARACİĞERİN YAĞLANDIĞINI GÖSTEREN İŞARETLER

WebMD'ye göre, yağlı karaciğer hastalığının belirtileri şu şekilde;

  • Şişmiş karın çevresi
  • Cilt altındaki genişlemiş kan damarları
  • Erkeklerde normalden büyük göğüsler

  • Kırmızı avuç içi
  • Sarılık nedeniyle sarımsı görünen cilt ve gözler

Avuç içlerinin kırmızıya dönmesi, vücuttaki en küçük kan damarları olan kılcal damarların genişlemesinden kaynaklanıyor. Kılcal damarlar ne kadar koyu renkliyse, altta yatan hastalık o kadar şiddetli oluyor.

Uzmanlar, bu kızarıklığın artan hormon düzeyinden kaynaklanabileceğine ve sıklıkla kalıtsal olabileceğine dikkat çekiyor.

DermNet NZ, palmar eritemi, avuç içinde ve bazen de parmaklar da görülen kızarıklık olarak tanımlıyor. Bu durumun simetrik olduğunu ve iki eli de etkileyeceğini belirtiyor. Avuç içinin ısısının fazla olduğunu ancak kaşıntı veya ağrının hissedilemeyeceğini vurguluyor.

PEKİ, PALMAR ERİTEM NEDİR?

Palmar eritem, birçok farklı hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Healthline, palmar eritem'i bir rahatsızlığın ilk işareti olarak tanımlıyor.

Palmar eritem daha çok karaciğer rahatsızlıklarıyla ilişkilendiriliyor. Karaciğer sirozu olan kişilerin %23'ünde palmar eritem görülüyor.

SİROZ NEDİR?

Karaciğer hasarının neden olduğu karaciğer skarlaşmasına siroz deniyor. NHS'ye (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) göre, "Sirozun nedenleri arasında alkol almak, hepatit B veya C gibi uzun süreli karaciğer enfeksiyonu ve obez almak yer alıyor.

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