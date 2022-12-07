Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk işaret! Avuç içiniz böyle görünüyorsa...

DermNet NZ, palmar eritemi, avuç içinde ve bazen de parmaklar da görülen kızarıklık olarak tanımlıyor. Bu durumun simetrik olduğunu ve iki eli de etkileyeceğini belirtiyor. Avuç içinin ısısının fazla olduğunu ancak kaşıntı veya ağrının hissedilemeyeceğini vurguluyor.