Karın ağrısıyla hastaneye gitti doktorlar bile inanamadı! Mesanesinden tam bir kilo...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Birgül Büyükmanisa, karın ağrısı şikayetiyle Kırkağaç Devlet Hastanesine başvurdu. Burada üroloji servisine sevk edilen Büyükmanisa'nın mesanesinde kitle tespit edildi. Uzman Doktor Ümit Gümüş'ün araştırmaları ve çektirilen filmler sonucu tespit edilen kitlenin alınması için Birgül Büyükmanisa ameliyat masasına yatırıldı. Uzm. Dr. Ümit Gümüş ve ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucu 1 kilo 6 gram ağırlığında ve 18 santimetre boyunda bir taş çıkarıldı. Bu dev taşın çıkarılması ameliyat anında büyük sevince sebep olurken, 10 yıldır yaşadığı ağrılar nedeniyle tüm yaşamı alt üst olan Büyükmanisa yeniden hayata döndü.

Yapılan açık cerrahi ameliyatı ile vücudundan inanılmaz bir kitle çıkartılan Birgül Büyükmanisa bir gün sonra ayağa kalkmayı başarırken, kendisini tekrar sağlıklı bir hayata kavuşturan Uzm. Dr Ümit Gümüş'e ve tüm Kırkağaç Devlet Hastanesine ekibine teşekkür etti.



Uzun yıllardır ağrılar çektiğini söyleyen Büyükmanisa, "10 yıl öncen beri şikâyetim vardı ama olayın ciddiyetini tam anlamıyla anlayamadım. Son bir aydır çok sancılarım oldu. Sonra Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisine çıktım burada ilaç verdiler. Film çektirip Doktor Ümit Gümüş'e gittim. Doktorumuz sende büyük sıkıntı var dedi. İdrar kesende büyük bir taş var dedi. Allah ondan razı olsun. Çok şükür ameliyatımız iyi geçti. Baya güzel bir taşım varmış. Doktorumuzdan, hemşirelerimizden, başhekimimizden hepsinden Allah razı olsun. Eskiden hastaneye gitmekten korkardım ama şimdi hepsi çok iyiler. Beni dünden beri el üstünde tutuyorlar. Şimdi çok iyiyim çok şükür. Biraz ağrılarım var ama o kadar olacak tabi. 10 yılın cilvesini çekiyorum" diye konuştu.