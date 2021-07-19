Karpuz nasıl seçilir? İşte baldan tatlı karpuz seçmenin 5 yolu!

Karpuz seçimi sırasında dokusu, sesi veya rengi üzerinden çıkarımlar yapabilirsiniz. Fakat tüm süreç bundan ibaret mi? İşte en güzel karpuzu seçmek için hiç unutmamanız gereken püf noktaları…

ÜZERİNDEKİ LEKE RENGİNE DİKKAT EDİN

Karpuzun toprakla temas ettiği noktada ortaya çıkan renk değişimi, karpuzun ne kadar olgunlaştığı konusunda bir ipucu sunuyor. Bu lekenin renk değişimindeki oran, tatlılığı konusunda bir fikir verecektir. Leke sarıya ne kadar yakınsa o kadar toprakta kaldığı anlamına gelmesi nedeniyle karpuz o kadar olgunlaşmış olacaktır.

KARPUZ DIŞ YÜZEYİ

Karpuza bakarken rengi ile birlikte renk tonunu da gözden geçirmeniz oldukça önemli. Mat veya parlak bir dokuya sahip olup olmadığına dikkat edebilirsiniz. Mat yüzeye sahip karpuzlar, daha fazla toprakla temas etmiş demektir. Daha fazla toprakta beklemiş karpuz ise daha olgunlaşmış olarak kabul edilir.