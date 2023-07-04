Karpuz seçmenin püf noktası! En lezzetli olanları seçmek için bakmanız gereken...

Şekil: Karpuzun şekli de önemlidir. En iyi karpuzlar genellikle simetrik ve yuvarlak ya da oval şekildedir. Karpuzun her iki tarafı da dengeli ve düzgün olmalıdır. Eğer karpuzun bir tarafı düzgün değilse, içi olgunlaşmamış veya bozulmuş olabilir.

Dokunma: Karpuzun kabuğunu hafifçe sıkarak veya bastırarak dokunabilirsiniz. Olgun ve taze bir karpuz, hafifçe esnek olmalıdır. Sert veya sıkı bir kabuk, olgunlaşmamış veya kurumuş bir karpuzun işaretidir.