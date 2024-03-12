Kendimizi gıdıklayamamamızın nedeni oymuş! Beyindeki bu durum...

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden George Van Doorn, bu fenomenin "öz ayrımsama" ve bilinç gibi kavramlarla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Londra Üniversitesi'nden Sarah Jayne Blakemore, insanların kendi vücutlarını başkaları tarafından gıdıklanırken ve kendileri tarafından gıdıklanırken beynin verdiği kararları inceleyen ilk bilim insanlarından biridir.

Blakemore, beyin taramalarıyla bazı insanların avuç içlerinin başkaları tarafından gıdıklanırken ve kendileri tarafından gıdıklanırken nasıl farklı tepkiler verdiğini inceledi ve bu sonuçlar oldukça ilginçti.

Kol, bacak gibi uzuvlarımızı hareket ettirirken, "beyinciğimiz" devreye girer ve bu hareketlerin öngörüsünü yapar. Blakemore, dokunma duyularının işlendiği somatosensori (bedensel-duyusal) korteks adlı bölgede, "gıdıklama" hissini bastıran ikinci bir sinyalin gönderildiğini fark etti.

Bu mekanizma öylesine etkilidir ki, Van Doorn'a göre şizofreni hastaları kendi vücutlarını gıdıklamada başarılı olabilirler. Bu durumun nedeni, Van Doorn'a göre, bu hastaların uzuvlarını hareket ettirirken "kuruntusal" olmaları veya hareketlerin "kaynağını tespit etmede sorun yaşamalarıyla" ilgilidir.