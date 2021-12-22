Kene ısırmasına son derece dikkat edilmeli!

Bir kenenin ısırması sonrasında Lyme hastalığına yakalanma olasılığı, kenenin türüne, nerden ısırdığına ve kenenin ne kadar süre ciltte durduğuna bağlıdır.

Enfeksiyon oluştuğunda, bakteriler kan dolaşımı içerisinde hareket eder ve vücuttaki çeşitli dokuları etkiler. Lyme hastalığı erken tedavi edilmezse, ciltten, eklemlerden ve sinir sisteminden başlayarak diğer organlara yayılabilir, birçok sistemi etkileyerek kronik enflamatuar bir duruma dönüşebilir.

Bu keneler insana tutunduğunda ve 36 ila 48 saat boyunca deride kaldığında enfeksiyon olasılığı çok yüksektir. Kene 48 saat içinde çıkarılıp koruyucu tedavi hemen başlanırsa, hastalık önlenebilmektedir. Son araştırmalar etkenin sivrisinekler ile de bulaşabileceğini göstermiştir.

LYME HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler, kene ısırmasından 3 ila 30 gün sonra başlayabilir. Enfeksiyonun evresine bağlı olarak farklılık gösterebilirler. Bazı durumlarda, ısırmadan aylar sonrasına kadar herhangi bir belirti görülmeyebilir.

Erken belirtiler şunlardır:

Ateş

Titreme

Baş ağrısı

Yorgunluk

Kas ve eklem ağrısı

Lenf bezlerinde şişme

Bu belirtilerin tümü soğuk algınlığında da görülebilen semptomlardır, o nedenle ihmal edilebilmektedir. Ancak Lyme enfeksiyonunda farklı olan ilk belirtilerden biri ısırma bölgesinde deride kızarıklıktır. Eritema migrans denilen Lyme döküntüleri, ortasında daireler bulunan "boğa gözü" gibi görünüme sahiptir. Kızarık halka birkaç gün içinde yavaş yavaş büyür, yaklaşık 30 cm çapına ulaşabilir. Dokunulduğunda sıcak gelebilir, ancak genellikle kaşıntılı veya ağrılı değildir.

Tanı konulamaz ve tedavi yapılamazsa semptomlar daha da kötüleşebilir ve şu durumlar oluşabilir: