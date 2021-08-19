Kilo almak için gitti felç kaldı! İşte protein tozundaki tehlike

19 taşındaki genç, kilo almasını hızlandırmak için spor salonunda satılan protein tozunu kullandı. Yaklaşık 13 gün boyunca bu tozu kullanan genç, 14. gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Öztaş'a torununun kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı söylendi. Protein tozu kullanmadan önce mutlaka uzman desteği alınması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, protein tozuna dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

Özellikle son yıllarda fitness , vücut geliştirme gibi salon sporlarının artışıyla birlikte protein tozları da oldukça yaygınlaşmıştır. Çoğunlukla kas geliştirmek için spor yapan genç erkeklerin tercih ettiği bir üründür. Yapılan bir çalışmada katılmada protein tozu kullananların %88.3'ünün amatör bir şekilde vücut geliştirme sporlarıyla uğraştıkları görülmüştür. Yani profesyonel sporcuların kullanımı aslında sanılanın aksine oldukça düşük bir oranda." diyerek sözlerine şöyle devam etti.

Uzman Diyetisyen: "Kişinin beslenme ile protein ihtiyacı karşılanmıyorsa, uzman tarafından dışardan protein desteği gerektiğini düşünülüyorsa, beslenme planına bilinçli ve ölçülü şekilde protein tozu eklenebilir. Kullanılan protein tozunun markalı ve güvenilir bir ürün olması da çok önemlidir. Yanlış ürünlerin kullanımı veya güvenilir bir protein tozunun gereksiz ve fazla miktarlarda kullanımı sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. Protein tozunun protein kalitesini ölçmek adına yapılan bazı testler vardır. Bu testlerin amacı aminoasitleri referans değerle karşılaştırmaktır. Bu değerler protein sindirilebilirliği düzeltilmiş aminoasit skoruyla ölçülür. Bu skorlamaya göre 1 veya 1'e yakın değerler kaliteli protein olarak sınıflandırılmaktadır. Bu konuda bir uzmana danışmak en doğrusu." dedi.

"YAPILAN BİR ÇALIŞMADA ANTRENÖRLERİN SADECE %30LUK BİR KISMININ DİYETİSYENLERLE BERABER KARAR VERDİĞİ GÖRÜLDÜ"

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger: "Protein tozu kullanmadan önce mutlaka uzmana danışılması gerektiğini vurgulayan Özger: "Öncelikli protein kaynağımız besinlerden gelen protein olmalıdır. Gün içerisinde yumurta, et, tavuk eti, hindi eti, köfte, kırmızı et, balık eti gibi kaliteli protein içeriği olan et ürünleri; yoğurt, süt, ayran, kefir gibi protein içeriği yüksek süt ürünleri ile günlük protein alımları karşılanmalıdır. Kişinin besinleri tüketmeyle ilgili sorunu varsa veya gerçekten hesaplamalar sonrası beslenmedeki protein yeterli olmuyorsa protein tozlarına başvurulmalıdır. Tekrar vurgulamak istiyorum; bu tarz ürünleri kullanmadan önce kesinlikle diyetisyene danışılmalıdır. Kişinin gerçekten dışardan protein desteğine ihtiyacı varsa diyetisyenin hesaplamaları sonunda uygun miktarlarda protein tozu takviyesi yapılmalıdır. Spor salonundaki antrenörler ile diyetisyenler ekip çalışması dahilinde çalışmalı; spor hekiminden de mutlaka destek alınmalıdır. Yapılan bir çalışmada antrenörlerin sadece %30luk bir kısmının diyetisyenlerle beraber karar verdiği görülmüştür. Multidisipliner yaklaşım her alanda olduğu gibi sporcu beslenmesinde de çok önemlidir." diye belirtti.

Protein Tozları bir uzman desteğiyle doğru şekilde ve doğru miktarlarda kullanıldığında sağlık üzerinde birçok fayda sağlamaktadır. Ağır antrenman ardından kas yapımına destek olur, Yorgunluk hissini azaltmada etkilidir, Kas ağrılarını azaltmaya, Kemik yapısını güçlendirmeye destek verir."