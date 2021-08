Kilo almak için gitti felç kaldı! İşte protein tozundaki tehlike

"YAPILAN BİR ÇALIŞMADA ANTRENÖRLERİN SADECE %30LUK BİR KISMININ DİYETİSYENLERLE BERABER KARAR VERDİĞİ GÖRÜLDÜ"

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger: "Protein tozu kullanmadan önce mutlaka uzmana danışılması gerektiğini vurgulayan Özger: "Öncelikli protein kaynağımız besinlerden gelen protein olmalıdır. Gün içerisinde yumurta, et, tavuk eti, hindi eti, köfte, kırmızı et, balık eti gibi kaliteli protein içeriği olan et ürünleri; yoğurt, süt, ayran, kefir gibi protein içeriği yüksek süt ürünleri ile günlük protein alımları karşılanmalıdır. Kişinin besinleri tüketmeyle ilgili sorunu varsa veya gerçekten hesaplamalar sonrası beslenmedeki protein yeterli olmuyorsa protein tozlarına başvurulmalıdır. Tekrar vurgulamak istiyorum; bu tarz ürünleri kullanmadan önce kesinlikle diyetisyene danışılmalıdır. Kişinin gerçekten dışardan protein desteğine ihtiyacı varsa diyetisyenin hesaplamaları sonunda uygun miktarlarda protein tozu takviyesi yapılmalıdır. Spor salonundaki antrenörler ile diyetisyenler ekip çalışması dahilinde çalışmalı; spor hekiminden de mutlaka destek alınmalıdır. Yapılan bir çalışmada antrenörlerin sadece %30luk bir kısmının diyetisyenlerle beraber karar verdiği görülmüştür. Multidisipliner yaklaşım her alanda olduğu gibi sporcu beslenmesinde de çok önemlidir." diye belirtti.

Protein Tozları bir uzman desteğiyle doğru şekilde ve doğru miktarlarda kullanıldığında sağlık üzerinde birçok fayda sağlamaktadır. Ağır antrenman ardından kas yapımına destek olur, Yorgunluk hissini azaltmada etkilidir, Kas ağrılarını azaltmaya, Kemik yapısını güçlendirmeye destek verir."