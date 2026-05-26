Kilo vermek isteyenlere müjde! Sadece yavaş yiyerek fark yaratabilirsiniz

Uzmanlar, yiyecekleri daha fazla çiğnemenin yararlı olduğunu vurguluyor. Fazla çiğnemek; sindirimi kolaylaştırıyor, stresi ve kaygıyı azaltıyor, hafıza becerilerini güçlendiriyor, dikkat süresini artırarak bilişsel yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:38

Çiğnemek vücudumuz için en önemli gereksinimlerden biri. Çünkü çiğnemek, gıdadaki besin maddelerinin salınmasına yardımcı olarak vücudumuzun bunları daha etkili bir şekilde emmesini sağlıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre, 2009'da yapılan bir çalışmada, 13 sağlıklı yetişkinden küçük bir avuç bademi 10, 25 veya 40 kez çiğnemeleri istendi. Araştırmacılar katılımcıların dışkı örneklerini topladıklarında, insanların ne kadar çok çiğnerlerse o kadar az yağ attıklarını tespit etti. Bu da bademlerden enerji emiliminin üçte bir oranında daha yüksek olduğunu gösteriyor.

AÇLIK HİSSİNİ AZALTIYOR Dahası, 40 kez çiğnemek katılımcıların daha uzun süre tok hissetmelerini sağladı. Ayrıca, 2013'teki bir çalışma da bu tokluk bağlantısını destekledi. 21 katılımcı, bir tavuk nugget büyüklüğündeki bir dilim pizzayı yutmadan önce 15 veya 40 kez çiğnediklerinde, ikinci gruptakiler açlık hissinde önemli bir azalma yaşadı. Ayrıca, bağırsakta sindirimi koordine eden iki hormon olan CCK ve GIP düzeyleri daha yüksek, "açlık hormonu" ghrelin düzeyleri ise baskılanmış durumdaydı. Yaklaşık 50 çalışmayı inceleyen iki ayrı veri analizi araştırmasına göre, daha fazla çiğnemek daha az yemenizi de beraberinde getiriyor.