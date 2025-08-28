Kireç lekesini saniyeler içerisinde söküp atıyor! Tek malzeme ile ilk günkü haline dönecek...

6. DURULAMA

Su ısıtıcısını temiz suyla birkaç kez kaynatın. Bu adım, sirke kokusunu giderir ve cihazı tekrar kullanıma hazır hale getirir.

7. SON KONTROL

Su ısıtıcısının dibini ve iç yüzeyini kontrol edin. Kireç kalıntıları tamamen çözülmüş olmalıdır. Artık cihazınız hem temiz hem de güvenli bir şekilde kullanılabilir.