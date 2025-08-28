Kireç lekesini saniyeler içerisinde söküp atıyor! Tek malzeme ile ilk günkü haline dönecek...

Çay demlemekten kahve yapmaya birçok noktada mutfakta işimize yarayan su ısıtıcıları zamanla kullanıma bağlı olarak kireç biriktirebilir. Kireç sökücü kimyasal ürünler bulunsa da gıda ile teması bulunan bu ürünleri doğal yollarla temizlemek isteyenler için çok basit bir yöntem bulunuyor.
İşte adım adım su ısıtıcısını kireçten arındırma rehberi…
1. MALZEMELERİ HAZIRLAYIN
Yarım su bardağı elma sirkesi
Yarım su bardağı su
2. SU ISITICISINI DOLDURUN
Su ısıtıcınızı yarısına kadar elma sirkesi, yarısına kadar su ile doldurun. Karışımı hafifçe karıştırabilirsiniz.
3. KAYNATIN
Su ve sirke karışımını su ısıtıcısında kaynatın. Kaynama işlemi, kirecin çözülmesine yardımcı olur.
4. BEKLETİN
Kaynamayı durdurduktan sonra karışımı 10 dakika boyunca soğumaya bırakın.
5. KARIŞIMI BOŞALTIN
Bekleme süresi dolduğunda, karışımı su ısıtıcısından dökün. Dibi kontrol edin, eğer hala kireç varsa, işlemi tekrar edin.
6. DURULAMA
Su ısıtıcısını temiz suyla birkaç kez kaynatın. Bu adım, sirke kokusunu giderir ve cihazı tekrar kullanıma hazır hale getirir.
7. SON KONTROL
Su ısıtıcısının dibini ve iç yüzeyini kontrol edin. Kireç kalıntıları tamamen çözülmüş olmalıdır. Artık cihazınız hem temiz hem de güvenli bir şekilde kullanılabilir.
Bu yöntem su ısıtıcısını kireçten arındırmak isteyenler için hem etkili hem de pratik bir seçenektir. Düzenli olarak tekrarlamanız önerilir.