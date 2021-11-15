Kırmızı biber ile metabolizmanızı hızlandırın!

Kırmızı biber; içerisindeki acı lezzetini veren kapsaisin sayesinde metabolizmayı hızlandıran besinler arasındadır. Kapsaisin; sempatik sinir sistemi uyararak adrenal medulladan kateşolaminlerin salgılanmasını sağlar ve bu sayede enerji ve yağ metabolizmasını hızlandırır.

OBEZİTE OLUŞUMUNU ENGELLEYEBİLİR

Kırmızı biber, yemek sonrası vücuttaki metabolizmayı hızlandırarak besinlerin yakılmasını uyarır, iştahı baskılayarak alınan enerji miktarını azaltır ve bu sayede vücuttaki yağ kitlesinin azalmasını sağlar. Böylece obezite oluşumu engellenebilir.

JAPON ARAŞTIRMACILAR BU BİLGİYİ DESTEKLİYOR

Japon araştırıcılar tarafından yürütülen klinik çalışmalarda kırmızı biberin iştahı baskıladığı, toplam alınan besin miktarında azalmayı sağladığı ve metabolizmayı hızlandırdığı gözlemlenmiştir.

Başka bir çalışmada ise gönüllülerin bir kısmına kırmızı biberin etkili maddesi kapsaisin kapsül halinde yutturularak, diğer bir kısmına ise kapsaisin domates suyu içerisine ilave edilerek verilmiş. Sonuçta, gün içerisinde alınan enerji miktarının kapsaisinin domates suyu içerisinde verilmesi ile daha belirgin bir şekilde azaldığı gözlenmiş. Yani kapsaisin ağızdan temas ile verildiğinde iştahı daha yüksek oranda baskılamış. Ağız yoluyla besin içerisinde alınan kırmızı biber sempatik sinir sistemini uyararak iştahı baskılamayı sağlamıştır.