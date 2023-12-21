Kış aylarında cildi korumanın yolu bu öneriden geçiyor!

Soğuk hava, ciltteki koruyucu bariyerinin zayıflamasına ve nem kaybetmesine sebep olabiliyor. Bu da ciltte kurumayı beraberinde getirebiliyor. Kış aylarında ciltte kuruma ve buna benzer sorunların oluşmaması için önlem almak gerektiğini söyleyen Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, kış aylarında cilt sağlığını korumanın ipuçlarını sıraladı. Cildin ihtiyaç duyduğu nemin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, "Cilt tipine uygun nemlendiriciler yardımı ile cildin ihtiyaç duyduğu nemi muhafaza etmesi sağlanmalıdır. Yaz mevsiminde yağsız ve su bazlı nemlendiriciler kullanılması daha uygunken; kış aylarında daha yoğun ve yağlı nemlendiriciler kuruyan cildi korumada daha faydalı olacaktır. Gün içerisinde tüketilen su miktarı oldukça önemlidir. Yaz ve kış yeterli miktarda su içmek yalnızca cilt için değil tüm vücut sağlığı için hayati derecede önemlidir. Kış mevsiminde havanın nem oranı azaldığı için nemlendiriciler kullanmak yanında bol su içmek cildin nem oranını artırmada çok önemlidir. Kahve, çay ve meyve suyu gibi farklı sıvı gıdalar tüketmek cildin su ihtiyacını karşılayamazken ve su kaybına neden olurlar. Yaş artışıyla birlikte de deri giderek nem oranını ve esnekliğini de kaybeder. Bu süreçleri tersine çevirebilmek için tek yapılması gereken bol su içmektir. Bol su içmek sayesinde derinin hem nem oranı artmış olur ve çok sayıda toksin atılarak cilt parlak görünümü sağlanmış olacaktır. Günde an az iki litre su içerek hücreleri temizlemek ve sağlıklı kalmak mümkündür" dedi.

Ayşegül Alpay ayrıca diğer önerilerini ise şu şekilde sıraladı;

"SAĞLIKLI BESLENİN"

"Cilt sağlığı ve güzelliğinin sağlıklı beslenmeyle yakından ilgilidir; bol su içmek, taze meyve ve sebze yemek, ceviz, fıstık, fındık, gibi kuruyemişler ve balık tüketmek cildin ekstra nemlendirilmesini sağlayacaktır. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi gibi meyveler, bol bol C vitamini içeriği sayesinde cildin daha genç kalmasını sağlarken tüm vücut için de doğal bir antioksidan işlevi görür. Çiğ sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu bir beslenme düzeni; cildi korur, yeniler, esnekliğini sağlar ve sağlıklı bir ışıltı verir."

"GÜNEŞ KREMİNİ KIŞIN DA KULLANIN"

"Kış mevsimlerinde güneş kremi kullanımı da önemlidir. Güneş daha az görünse de yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanımı çok önem arz etmektedir."

"STRESTEN UZAK DURUN"

"Stres ve ruhsal durumlar cildi olumsuz etkilemektedir. Kış mevsiminde havaların soğuması, rüzgar, hava kirliliği, kapalı ortamlarda daha çok zaman geçirme, daha az su içilmesi ciltte kuruluğun artmasına, güneşin daha az görünmesi depresif duyguların doğal olarak stresin artmasına bağlı olarak özellikle stresin tetiklediği cilt hastalıklarının gelişmesine veya alevlenmesine neden olmaktadır. Egzama, sedef, pernio ve seboreik dermatit stresle tetiklenen hastalıklardır. Ayrıca kış mevsiminde bu hastalıklar daha da fazla görülebilmektedir. Artan hastalık durumlarında cilt hekimlerine görünmek ve tedavi almak dolaşım bozukluğuna neden olmamak için önemlidir."

"DUDAKLARINIZI NEMLENDİRİN"

"Dudaklar da soğuk havalardan etkilenmektedir. Soğuktan etkilenen dudaklar, kuruyup çatlamaya meyilli hale gelmektedir. Bu nedenle dudaklar da nemlendirilmelidir. Özellikle de dışarı çıkmadan önce bu bir rutin olmalıdır."

"SAÇLAR DA SOĞUKTAN ETKİLENİR"

"Kuru ve soğuk kış ayları saçlar için zararlı olabilir. Kış aylarında sıcak iç mekanlar ve soğuk dış mekanlardan dolayı saçlar kolaylıkla kuruyup yıpranabilir. Saçların zarar görmemesi için kış aylarında koruyucu önlemler alınmalı ve buna uygun saç bakım kürleri uygulanmalıdır. Kış aylarında bakımlı saçlar için saçlar ıslakken dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkarken bere ya da şapka kullanmak saçların kuru ve kirli havadan korunmasına yardımcı olur. Saçlarını nemlendirmede ve daha dolgun görünmesinde ılık su kullanılmasının faydası olacaktır. Ilık su, nemi saçlara hapseder ve saçlara fazladan parlaklık verir. Kış ayları, saç dökülmelerinin de yoğun olarak görüldüğü bir dönemdir. Saç sağlığımız ruh sağlığımızdan birebir etkilendiği için saç dökülmeleri de bu mevsimde artar. Normalde de saç sağlığına zararlı olan fön makinesi ve saç düzleştirici gibi saç şekillendirici aletlerin kullanımı özellikle kış aylarında daha da zararlı hale gelebilmektedir".