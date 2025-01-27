Kış aylarında görülme sıklığı artıyor! Bu hastalık tedavi edilmediğinde yüz felci yapabilir...





ÇOCUKLAR RİSK GRUBUNDA

Orta kulak iltihaplarının aniden ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Kabaş, şunlara dikkat çekti: "Genellikle çocuk yaş grubunda görülür. Orta kulaktan hava, sıvı ve mikrobiyal alışveriş genize açılan östaki tüpü vasıtasıyla olur. Çocuklarda bu organ erişkinlere göre daha yatay yerleşimli olduğundan orta kulağa mikrobiyal geçiş daha kolay, aksi yönde geçiş ise daha zor olmaktadır. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik tablolar da erişkinlere göre daha sık izlenmektedir. Yine geniz eti büyüklüğü çocuklara has bir durumdur. Bu sebeple çocuklarda, orta kulak iltihabı daha sık görülür."