Kış aylarını hasta olmadan atlatın! Bu ihmal ölümle sonuçlanabilir



RSV CİDDİ BİR TABLOYA NEDEN OLABİLİR

RSV; yani 'Respiratuar Sinsityal Virüs'ün çoğu kişide hafif bir soğuk algınlığı gibi seyretse de bazı bireylerde ciddi solunum problemlerine yol açabildiğini belirten Doç. Dr. Acat, şu uyarılarda bulundu: "Özellikle 60 yaş üzerindekiler, bebekler ve kronik hastalığı olan bireylerde zatürre, bronşit ve solunum yetmezliği gibi ağır tablolar gelişebilir. RSV'ye karşı geliştirilen aşılar artık ülkemizde de ulaşılabilir durumdadır. Aşılanma ile özellikle 60 yaşın üzerindeki kişiler, kronik hastalığı olan bireyler, 32-36'ıncı gebelik haftaları arasındaki kadınlar, koruma sağlayabilirler. Hamilelerin yaptırmış olduğu bu aşı, doğacak bebeklerinin de 6 ay boyunca RSV'ye karşı koruma altında olmasına yardımcı olur."