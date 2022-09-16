"Kısa boylu insanlar ne kadar yaşar?" akımı TikTok'ta viral oldu! Herkes denemek istiyor…

Günlerinizin sayılı olup olmadığına dair bir endişeye kapılmadan önce; bunun aslında yalnızca bir TikTok eğlencesi olduğunu söylemeden geçmeyelim. İnternetin tüm bilgileri önümüze serdiği düşünülürse, bu konuda eğlenmek isteyen bir kişi de kendisinin ne kadar yaşayacağını tahmin etmek istedi.

Google arama motoruna yazdığı "kısa boylular ne kadar yaşar?" sorusunu sorduğunda oldukça ilginç bir cevap alan bir kişi, bunu yayınladığında binlerce kişinin de beğenisini topladı. Google'a bu soruyu sorduğunda 12 ila 15 veya 10 ila 13 yıl aralığında bir cevap alması birçok ilginç tepki almasını sağladı.