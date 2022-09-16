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"Kısa boylu insanlar ne kadar yaşar?" akımı TikTok'ta viral oldu! Herkes denemek istiyor…

Kısa boya sahip olmak, genellikle geneti bir şanssızlık olarak görülüyor. “Uzun mu olmak isterdin yoksa kısa mı?” sorusunun cevabı, genellikle uzundan yana oluyor. Yeni bir sosyal medya trendi ise; kısa insanların ne kadar yaşayacağına dair oldukça dikkat çekici sonuçlar vermesiyle ilgili.

Giriş Tarihi: 16.09.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 16:59
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Kısa boylu insanlar ne kadar yaşar? akımı TikTok’ta viral oldu! Herkes denemek istiyor…

Günlerinizin sayılı olup olmadığına dair bir endişeye kapılmadan önce; bunun aslında yalnızca bir TikTok eğlencesi olduğunu söylemeden geçmeyelim. İnternetin tüm bilgileri önümüze serdiği düşünülürse, bu konuda eğlenmek isteyen bir kişi de kendisinin ne kadar yaşayacağını tahmin etmek istedi.

@thisisnotlondonlol You're short on time 💔💔💔 @no #fyp ♬ original sound - .

Google arama motoruna yazdığı "kısa boylular ne kadar yaşar?" sorusunu sorduğunda oldukça ilginç bir cevap alan bir kişi, bunu yayınladığında binlerce kişinin de beğenisini topladı. Google'a bu soruyu sorduğunda 12 ila 15 veya 10 ila 13 yıl aralığında bir cevap alması birçok ilginç tepki almasını sağladı.

Birbirleri aralarında bu sonuçları paylaşan arkadaş grupları, kısa boylu arkadaşları için bir veda metinleri bile düzenledi. "Seni asla unutmayacağım" diyen cevaplar ile birlikte birçok insan, arkadaşlarının verdiği cevapları ekran görüntüsü olarak paylaşmayı da atlamadı.

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