Kişiliğinizin yansıması! Tuvalet kağıdını böyle asıyorsanız…

Günlük yaşamda sergilenen pek çok davranış, kişilik hakkında önemli bir ipucu sunuyor. Her ne kadar konuşma stilinden kıyafet seçimine kadar birçok şey, kişliğin yansımalarından biri kabul edilse de basit ve fark edilmeyen alışkanlıklar da bunlardan biri.

Bireylerin davranışlarının kişilik ile ilgili oldukça önemli bağları bulunuyor. Fakat nesneleri kullanma şekli de kişiliğin ufak ama ayrıntılı bir yansıması olarak öne çıkıyor. Örneğin; tuvalet kağıdını nasıl astığınız, sizinle ilgili çok önemli ipuçları sunuyor.