Kişiliğinizin yansıması! Tuvalet kağıdını böyle asıyorsanız…

Günlük yaşamda sergilenen pek çok davranış, kişilik hakkında önemli bir ipucu sunuyor. Her ne kadar konuşma stilinden kıyafet seçimine kadar birçok şey, kişliğin yansımalarından biri kabul edilse de basit ve fark edilmeyen alışkanlıklar da bunlardan biri.
Bireylerin davranışlarının kişilik ile ilgili oldukça önemli bağları bulunuyor. Fakat nesneleri kullanma şekli de kişiliğin ufak ama ayrıntılı bir yansıması olarak öne çıkıyor. Örneğin; tuvalet kağıdını nasıl astığınız, sizinle ilgili çok önemli ipuçları sunuyor.
İlişki Uzmanı Gilda Carle, Toilet Paper Personality Test (Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi) adını verdiği bir araştırma yaptı. Tuvalet kağıdı asma, kullanma biçimimiz ve kişiliğimiz arasında bir bağlantı olduğunu iddia ederek yaptığı araştırmada 18-75 yaş arası yaklaşık 2000 kişilik kadın-erkek karma bir grupla anket yaptı. Ankette tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimlerine ve başkalarına karşı ne derece iddialı davranışlarda bulunduklarına dair önemli sorular sordu.
Testin anketten çıkan sonuçlarla doğru orantılı şekilde oluşturulduğunu belirten Carle, sonuçların aynı zamanda kendi hipotezini de kanıtlar nitelikte olduğunu belirtiyor. Eld edilen sonuçların tutarlı olduğunu belirten Carle, oldukça ilginç veriler elde etti.
TUVALET KAĞIDINI YUKARIDAN AŞAĞIYA ÇEKİYORSANIZ
Dominant bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösteren bu alışkanlık, genellikle tuttuğunu koparan ve istediği şeyi elde etmek için güçlü bir yol izleyen kişilerle bağdaştırılıyor.