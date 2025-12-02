Kışın soğuğu sizi zayıflatabilir! Bilim insanlarından şaşırtan araştırma

Vücudumuzda iki farklı yağ türü bulunuyor: beyaz ve kahverengi yağ. Beyaz yağ, fazla kalori alındığında biriken ve kilo alımına yol açabilen "kötü yağ" olarak biliniyor. Fazla beyaz yağ, Tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini de önemli ölçüde artırıyor.
Buna karşın kahverengi yağ, vücuda enerji sağlıyor ve metabolizmayı düzenliyor. Zayıf bireylerde kahverengi yağ oranı daha yüksek olurken, bilim insanları beyaz yağın kahverengi yağa dönüşümünü tetikleyecek yöntemler üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.
2012 yılında yapılan bir çalışmada, yetişkin insanlarda kahverengi yağ dokusunun metabolik olarak son derece aktif olduğu ve uyarıldığında enerji yakımını artırdığı gösterildi.
Titreme, kahverengi yağın kalorileri yakmasını ve vücuda ısı üretmesini tetikliyor. 2014 yılında Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, soğuk bir ortamda sadece 15 dakikalık titreme, bir saatlik orta tempolu egzersizle eşdeğer kalori yakımı sağlıyor.
2017'de yapılan bir başka araştırma ise, 15-23 derece sıcaklıktaki doğa yürüyüşlerinde, 50 derece ortamda yürüyenlere göre %34 daha fazla kalori yakıldığını ortaya koydu.
Ancak çalışmanın başyazarı Dr. Cara Ocobock, bu ekstra kalori kaybının büyük ölçüde karla kaplı arazide hareket etme gibi dış faktörlerden kaynaklandığını belirtti.
Uzmanlar, egzersize başlamadan önce uygun bir ısınma yapılmasının titreme tepkisini durdurduğunu ve böylece vücudun soğuğu daha az hissettiğini söylüyor.
Kısacası, kışın soğuğu sadece rahatsız edici değil, doğru kullanıldığında metabolizmayı hızlandıran bir fırsat da sunuyor.