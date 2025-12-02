Kışın soğuğu sizi zayıflatabilir! Bilim insanlarından şaşırtan araştırma

Titreme, kahverengi yağın kalorileri yakmasını ve vücuda ısı üretmesini tetikliyor. 2014 yılında Cell Metabolism dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, soğuk bir ortamda sadece 15 dakikalık titreme, bir saatlik orta tempolu egzersizle eşdeğer kalori yakımı sağlıyor.

2017'de yapılan bir başka araştırma ise, 15-23 derece sıcaklıktaki doğa yürüyüşlerinde, 50 derece ortamda yürüyenlere göre %34 daha fazla kalori yakıldığını ortaya koydu.