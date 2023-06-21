Kız kardeşi olanlar bu haberi mutlaka okumalı! Bilime göre kız kardeşi olan kişiler daha...

400 aile arasında yapılan bu araştırmada; 10-14 yaş aralığında kardeşlik ilişkileri baz alındı. Farklı kardeşlere sahip bu çocuklarda kız kardeşi olanların daha "pozitif" bir zihinsel sağlığa sahip olduğu keşfedildi.
https://www.instagram.com/p/Ctvl6ZVgjP2/
The Journal of Family Psychology'de yayınlanan bu araştırmada; kız kardeşe sahip kardeşlik ilişkilerinde iletişim kurma, kavgaları sonlandırma ve empati kurma oranı daha yüksek.
Çalışmanın baş yazarı; Laura Padilla-Walker, kız çocuklarının konuşmaya yatkın olduğunu ve kız kardeşe sahip olan erkek çocuklarının da bu sayede daha konuşkan ve duygularını açıklayan bireylere dönüşmesini sağladığını belirtiyor.
Üstelik bu durum, kadınlar için de iyi haber… Kız kardeşleriyle büyüyen erkeklerin kadınlarla daha iyi iletişim kurduğunu düşünerek kararınızı verebilirsiniz.