Kız kardeşi olanlar bu haberi mutlaka okumalı! Bilime göre kız kardeşi olan kişiler daha...

400 aile arasında yapılan bu araştırmada; 10-14 yaş aralığında kardeşlik ilişkileri baz alındı. Farklı kardeşlere sahip bu çocuklarda kız kardeşi olanların daha "pozitif" bir zihinsel sağlığa sahip olduğu keşfedildi.

The Journal of Family Psychology'de yayınlanan bu araştırmada; kız kardeşe sahip kardeşlik ilişkilerinde iletişim kurma, kavgaları sonlandırma ve empati kurma oranı daha yüksek.