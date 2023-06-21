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Kız kardeşi olanlar bu haberi mutlaka okumalı! Bilime göre kız kardeşi olan kişiler daha...

Bir kardeşin olması konusunda hepimizin bir fikri vardır, fakat bilim insanları, bir kız kardeşe sahip olmanın çok daha büyük etkileri olduğunu söylüyor. 2010 yılında yapılan bilimsel bir araştırmaya göre ise; kız kardeşler, insanları daha iyi bir insan haline getiriyor!

Giriş Tarihi: 21.06.2023 14:50
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Kız kardeşi olanlar bu haberi mutlaka okumalı! Bilime göre kız kardeşi olan kişiler daha...

400 aile arasında yapılan bu araştırmada; 10-14 yaş aralığında kardeşlik ilişkileri baz alındı. Farklı kardeşlere sahip bu çocuklarda kız kardeşi olanların daha "pozitif" bir zihinsel sağlığa sahip olduğu keşfedildi.

https://www.instagram.com/p/Ctvl6ZVgjP2/

The Journal of Family Psychology'de yayınlanan bu araştırmada; kız kardeşe sahip kardeşlik ilişkilerinde iletişim kurma, kavgaları sonlandırma ve empati kurma oranı daha yüksek.

Çalışmanın baş yazarı; Laura Padilla-Walker, kız çocuklarının konuşmaya yatkın olduğunu ve kız kardeşe sahip olan erkek çocuklarının da bu sayede daha konuşkan ve duygularını açıklayan bireylere dönüşmesini sağladığını belirtiyor.

Üstelik bu durum, kadınlar için de iyi haber… Kız kardeşleriyle büyüyen erkeklerin kadınlarla daha iyi iletişim kurduğunu düşünerek kararınızı verebilirsiniz.

Bu çalışmada ilginç bir yön daha var; eğer ailede bir ebeveyn kaybedilirse, kız kardeşin aileyi bir arada tutma ihtimali, bir erkekten daha fazla. Bu sayede aynı zamanda erkekler, kız kardeşlerine de daha bağlı hale gelebiliyor!

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