Klinik Psikolog Esra Ezmeci: İlişkide tartışma sorunların panzehiridir





2. CİNSELLİKLE İLGİLİ SORUNLAR AÇIKÇA KONUŞULMALI: Cinsel sorunlar sadece birbirine ilgi duymayan, sevmeyen kişiler arasında değil, birbirini çok seven ve ilgi duyan çiftler arasında da yaşanabilmektedir. Eğer ki, çiftler cinsellikle ilgili bir problem yaşıyorsa bu konu ile ilgili her zaman yapılan rutinlerin aksine heyecan yaratacak planlamalar yapılması yararlı olacaktır. Örneğin çiftlerin özel bir randevu planı yapması, daha önce yapmadıkları davranışlarda bulunulması gibi farklılıklar ilişkiye renk katacaktır. Eşlerin bu konuda birbirlerine istek ve taleplerini açıkça belirtmesi de bu konuda pozitif yönde gelişmeler sağlayacaktır.

3. FİNANSAL KONULARDA SINIRLAR NET OLARAK ÇİZİLMELİ: Evliliklerde yaşanan finansal sorunlar bazen öyle bir hal alır ki, ilişki problemlerinin bile önüne geçer. Bundan ötürü çiftlerin maddi durumları ile ilgili birbirlerine karşı açık olmaları, herhangi bir maddi kayıp yaşadıklarında birbirleriyle paylaşmaları önemlidir. Bu tür konular konuşulurken gerilim ortamı oluyorsa da sorun anında değil biraz zaman geçtikten sonra konuşulmalıdır.

Özellikle finansal konularda sınırların çizilmesi çok önemlidir. Maddi olarak kimin neyden sorumlu olduğu belirlenmelidir. Artı olarak bu sınırlar içerisinde çiftlerin kendi harcamalarını yönettikleri özel bir alan da olmalıdır.

Bu parayı kişi tamamen kendi kararları ile harcayıp yönetebilmelidir.



4. PROBLEMLERDE AİLELER UZAK TUTULMALI: İlişkilerde en çok yaşanan problemlerden biri de ailelerin çiftler arasındaki tartışmaya dahil olmalarıdır. İlişkiler doğası gereği iki kişi yaşanmalıdır. Bu durumda aslında sadece aileler değil kimse bu ilişki hakkında yorum yapmamalı veya meselelere dahil olmamalıdır. İki kişi arasında her ne yaşanırsa yaşansın bunu o iki kişi çözmelidir.