Klinik Psikolog Esra Ezmeci: İlişkide tartışma sorunların panzehiridir

Yaşanan her ilişki farklı dinamiklere sahip olsa da aslında temelinde ilişki sorunlarına baktığımızda akla gelen ortak sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar çiftler arasında çeşitli gerginlik ve çatışma ortamı yaratır. Tartışma her ne kadar olumsuz bir kelime algısı yaratsa da aslında saygı ve sevgi çerçevesinde yapıldığı sürece ilişki için hem olumlu hem de geliştirici etkiye sahiptir. Çokça duyduğumuz "Tartışmalar ilişkilerin tuzu biberidir" cümlesindeki gibi doğru şekilde konuşabilmek ilişkiye tat katar. Sonucu olumlu yönde değiştirici ve geliştirici değişimler yaratan tartışmalar önemlidir. İlişkide yaşanan her tür sorun aslında karşıdaki kişiyi daha yakından tanıma fırsatı sağlamakla birlikte ilişki bağlarını çok daha fazla kuvvetlendirmektedir. İlişkilerde bir problem çözülmeye çalışılırken, ilk olarak var olan sorun çiftler tarafından tanımlanmalıdır.