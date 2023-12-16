Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den hayat değiştiren öneri: "Yeni yılda bunu yapanlar aradığı mutluluğu bulacak..."

Yeni yıl, çoğu insan için yeni kararlar alıp yenilenme zamanıdır. Ancak bazıları ocak ayı bitmeden değişimi hedefleyen kararları unutur ya da vazgeçip değişimin gereklerini sürdüremez. 2024 öncesi değişim için kararlılığın peşine nasıl düşeceğimize bakalım.

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 16.12.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 10:59 PAYLAŞ ABONE OL

Yeni bir yıl, yeni kararlar, yeni bir yaşam... Yeni yıla sayısızca anlam yüklerken bulabiliyoruz bazen kendimizi. Fakat bu durumun en tehlikeli yanı, hızlıca aldığımız bu kararların hemen hepsinin hızlıca gerçekleşmesi gerektiğine dair aceleci davranmamız. Yeni yılın ilk gününden itibaren sağlıklı besleneceğim, spor yapacağım, kafaya takmayacağım gibi hızlı alınan kararlar ne kadar değişimin başlangıcı için güzel kararlar olsa da, yıllardır devam eden düzeni bir günde tamamen farklı bir hale getirmek mümkün olmayacaktır.

Değişim her konuda zaman alır. Kalıcı olması için belirli bir süreç gerekir. Bu süreçte elbet tökezlediğiniz zamanlar olacak, her zaman istikrarlı bir şekilde isteğinizi sürdürmek mümkün olmayacak. Bundan ötürü daha yolun başında denemeler yaparken hedefinize ulaşamadığınız için kendinizi suçlamanıza gerek yok. Her zaman daha iyisi olma fikri sadece sizi yıpratacaktır ve gerçekçi olmayacaktır. Değişim sadece iyi giden düz bir yol değil acıların, tökezlemelerin, direnişlerin, yorgunlukların da dahil olduğu çetrefilli bir yolculuk... Bu yolculukta bilmeniz gereken en önemli şey, bu olumsuzlukların da başarıya ulaşılan yolda birer merdiven basamak olduğu ve bu olumsuzluklar yaşansa bile her merdiven basamağının sizi başarıya yaklaştırdığına dair inancınıza sahip çıkabilmek...