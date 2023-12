Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den hayat değiştiren öneri: "Yeni yılda bunu yapanlar aradığı mutluluğu bulacak..."

Değişim her konuda zaman alır. Kalıcı olması için belirli bir süreç gerekir. Bu süreçte elbet tökezlediğiniz zamanlar olacak, her zaman istikrarlı bir şekilde isteğinizi sürdürmek mümkün olmayacak. Bundan ötürü daha yolun başında denemeler yaparken hedefinize ulaşamadığınız için kendinizi suçlamanıza gerek yok. Her zaman daha iyisi olma fikri sadece sizi yıpratacaktır ve gerçekçi olmayacaktır. Değişim sadece iyi giden düz bir yol değil acıların, tökezlemelerin, direnişlerin, yorgunlukların da dahil olduğu çetrefilli bir yolculuk... Bu yolculukta bilmeniz gereken en önemli şey, bu olumsuzlukların da başarıya ulaşılan yolda birer merdiven basamak olduğu ve bu olumsuzluklar yaşansa bile her merdiven basamağının sizi başarıya yaklaştırdığına dair inancınıza sahip çıkabilmek...