Klinik Psikolog Esra Ezmeci’den kadın ve erkeklere tüyolar: Özgüven hayır diyebilmekle başlar

Aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi, olmaktan mutlu olduğunuz mu yoksa kendi bedeninize, ruhunuza yabancılaştığınız kaybolmuş bir benlik mi? Özgüven. Kişinin kendisi olmaktan memnun olup olmama düzeyi aslında bir anlamda da. Anne karnından itibaren istenen bir birey olup olmamamızla başlayıp, değer sıfatını her türlü ilişkide hangi yollarla aldığınız özgüvende değişim ve gelişim yaratan en önemli etkenlerden. Özgüven çocukluktan itibaren iki konu ile şekilleniyor: Sevilebilir olma ve yeterli olma. Çocukluktan itibaren öğrendiğimiz ve kendimizi geliştirdiğimiz noktalar var. Bunlar aldığımız mesajlarla ve kendi kişiliğimizde gördüklerimizle, yeterli olduğumuza inanmamızın temelini oluşturuyor. Eğer en güvendiğimiz kişilerden şartlı sevgiler, çok ağır cezalandırmalar, küslükler görürsek özgüvenimiz çocukluktan itibaren zedelenmeye başlıyor. O zaman da bizim ilk partnerlerimiz olan anne babamızdan gördüğümüz değeri bundan sonraki ilişkilerimizde ve partnerlerimizde de ortaya çıkarıp yanlış ilişki seçimlerine ve ilişkilerimizdeki düşük özgüvene sebebiyet verebiliyor. O yüzden çocuklarımızı yetiştirirken en önemsememiz gereken şeyler önce onların özgüvenini, kendi başına sorumluluk almasını, her şartta sevilebilir olduklarını, kendi sınırlarını çizerlerse daha başarılı olabileceklerini, hayır demenin yanlış olmadığını onlara öğretebilmek.





ÇOCUKLUKTA BAŞLIYOR

Bizim toplumumuzda katılaşmış bir kural olarak hayır demek ayıp ve yasaktır. Mesela "Büyüklerine hayır deme, çok ayıp" denilir ama aslında hayır demekle birlikte kendi isteklerimizi öğrenerek dolaylı olarak da özgüvenimizi geliştirebiliyoruz. O yüzden çocukların küçüklükten itibaren hem duyguları, hem istekleri sorulmalı hem de hayır diyebilecekleri noktalara da izin verilmeli. Özgüven aslında bu şekilde ilk inşasını kurmaya başlıyor.

Yaşadığınız her türlü ilişkide ben kavramı ne kadar öncelikli? İlişkilerinizde hep önceliği olan kişi partneriniz, eşiniz veya arkadaşlarınız mı? İşte özgüven bunlara verilen evet-hayır cevaplarıyla yetişkinlikte kendini göstermeye başlıyor. Bazen ilişkilerde karşıya daha fazla verilen değer özveri denilerek belirli bir savunma kılıfına oturtuluyor. Adı bile kendi özünüzden ne kadar çok şey verdiğinizi anlatıyor aslında. Hayatta hangi sıfatta oluyorsanız olun; eş, sevgili, anne, baba... Her türlü ilişki dinamiğine baktığımızda ben olamayan kişi biz olamıyor ve ben olamayan o kişi de ilişkide gelişip iyi duygular hissedemiyor. Sonrasında ise şöyle sorular eşlik ediyor yaşamımıza: "İlişkimde her şey yolunda ama ben neden mutlu değilim?" Çünkü aslında o ilişki ben kelimesinin kayboluşu aynı zamanda. Kişi kendini var edemediği her türlü ilişkide solmaya muhtaç. Örneğin, en masum ilişki diye adlandırdığımız anne-çocuk ilişkisi. Anne bu ilişkide de kendi ufak bir bireysel vakti olmadan sürekli çaba gösterirse de kendi kayboluşunun resmini çizer.