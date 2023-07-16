Kolesterolü dengelemezseniz hayati tehlike yaratıyor! İşte kolesterolü dengeleyen en etkili besin

Kolesterol, vücutta dengelenmediğinde kötü kolesterolde artış meydana gelir ve kalp sağlığı direkt tehlikeye girer. Uzmanlar, kolesterolün dengelenmesi için bazı besinlerin düzenli aralıklarla tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Yapılan araştırmalar, badem başta olmak üzere bazı besinleri düzenli tüketen kişilerin kötü kolesterol seviyelerinin hızla düştüğünü gösteriyor. İşte kötü kolesterolü bitiren mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 14:28 PAYLAŞ ABONE OL

YULAF: Yulaf, beta-glukan adı verilen bir çözünür lif içerir. Beta-glukan, sindirim sisteminden geçerken kolesterole bağlanır ve vücut tarafından emilmesini engeller. Bu nedenle yulaf, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

BAKLAGİLLER: Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller yüksek lif içerirler. Lifli besinler sindirim sistemini düzenler ve kolesterol emilimini azaltır. Ayrıca baklagiller, düşük yağ içeriği ve yüksek protein içeriğiyle de sağlıklı bir alternatif sunarlar.