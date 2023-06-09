Kolesterolü ilaçsız düşürmenin yolu bu besinden geçiyor! İşte kolesterolü bitiren mucize tohum

Kötü kolesterolü düşürmek ve vücuttaki fazla yağı atmak için mutlaka tüketilmesi gereken besinler;
YULAF:
Son dönemin en popüler besini olan yulaf, faydalarıyla kahvaltı sofralarında sık sık yer alıyor. Yulaf beta-glukan adı verilen bir çözünür lif içeriyor. Beta-glukan, vücutta kolesterol emilimini azaltarak kandaki kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor.
BAKLAGİLLER:
Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu lifler, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
KETEN TOHUMU:
Keten tohumu, içerdiği besin değerleri sayesinde kolesterolü düşürmeye ve kilo vermeye yardımcı oluyor.
SOMON VE DİĞER YAĞLI BALIKLAR:
Omega-3 yağ asitleri içeren somon, alabalık, uskumru gibi yağlı balıklar kalp sağlığı için faydalıdır. Omega-3 yağ asitleri, kandaki trigliserid seviyelerini düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü artırmaya yardımcı olur.
ZEYTİNYAĞI:
Zeytinyağı, doymuş yağ içeriği düşük olmasına rağmen sağlıklı yağlar içerir. Zeytinyağı, LDL kolesterolü düşürmeye ve HDL kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur.
YUMURTA:
Yumurtalar, özellikle sarısında bulunan lutein ve zeaksantin gibi besin maddeleri sayesinde kolesterol düşürmeye yardımcı olabilir. Yumurta sarısındaki kolesterol miktarı yüksek olmasına rağmen, bu besin maddeleri kolesterol emilimini azaltır.
BADEM VE FINDIK:
Badem, fındık gibi yemişler, sağlıklı yağlar, lifler ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu yemişler, LDL kolesterol seviyelerini düşürerek kardiyovasküler sağlığı destekler.
SEBZE VE MEYVELER:
Renkli sebzeler ve meyveler, antioksidanlar ve lifler açısından zengindir. Lifler, kolesterol emilimini azaltırken antioksidanlar da kardiyovasküler sağlığı destekler.
Not: Kolesterolü olanların mutlaka bir uzmana danışması ve önerilen ilaçları kullanması gerekiyor.