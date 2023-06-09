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Kolesterolü ilaçsız düşürmenin yolu bu besinden geçiyor! İşte kolesterolü bitiren mucize tohum

Kolesterol, iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. Vücutta fazla yağın birikmesi sonucu ortaya çıkan kötü kolesterol tedavi edilmediğinde damar tıkanıklığını beraberinde getiriyor. Hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyen kolesterol, kalp sağlığını da tehlikeye atıyor. Uzmanlar, kolesterolü dengelemek için bazı besinlerin sık sık tüketilmesini öneriyor. Peki, hangi besinler kolesterolü dengeliyor? İşte kolesterolü düşüren besinler...

Giriş Tarihi: 09.06.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 14:32
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Kolesterolü ilaçsız düşürmenin yolu bu besinden geçiyor! İşte kolesterolü bitiren mucize tohum

Kötü kolesterolü düşürmek ve vücuttaki fazla yağı atmak için mutlaka tüketilmesi gereken besinler;

YULAF:

Son dönemin en popüler besini olan yulaf, faydalarıyla kahvaltı sofralarında sık sık yer alıyor. Yulaf beta-glukan adı verilen bir çözünür lif içeriyor. Beta-glukan, vücutta kolesterol emilimini azaltarak kandaki kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor.

BAKLAGİLLER:

Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu lifler, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

KETEN TOHUMU:

Keten tohumu, içerdiği besin değerleri sayesinde kolesterolü düşürmeye ve kilo vermeye yardımcı oluyor.

SOMON VE DİĞER YAĞLI BALIKLAR:

Omega-3 yağ asitleri içeren somon, alabalık, uskumru gibi yağlı balıklar kalp sağlığı için faydalıdır. Omega-3 yağ asitleri, kandaki trigliserid seviyelerini düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü artırmaya yardımcı olur.

ZEYTİNYAĞI:

Zeytinyağı, doymuş yağ içeriği düşük olmasına rağmen sağlıklı yağlar içerir. Zeytinyağı, LDL kolesterolü düşürmeye ve HDL kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur.

YUMURTA:

Yumurtalar, özellikle sarısında bulunan lutein ve zeaksantin gibi besin maddeleri sayesinde kolesterol düşürmeye yardımcı olabilir. Yumurta sarısındaki kolesterol miktarı yüksek olmasına rağmen, bu besin maddeleri kolesterol emilimini azaltır.

BADEM VE FINDIK:

Badem, fındık gibi yemişler, sağlıklı yağlar, lifler ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu yemişler, LDL kolesterol seviyelerini düşürerek kardiyovasküler sağlığı destekler.

SEBZE VE MEYVELER:

Renkli sebzeler ve meyveler, antioksidanlar ve lifler açısından zengindir. Lifler, kolesterol emilimini azaltırken antioksidanlar da kardiyovasküler sağlığı destekler.

Not: Kolesterolü olanların mutlaka bir uzmana danışması ve önerilen ilaçları kullanması gerekiyor.

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