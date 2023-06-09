Kolesterolü ilaçsız düşürmenin yolu bu besinden geçiyor! İşte kolesterolü bitiren mucize tohum

SOMON VE DİĞER YAĞLI BALIKLAR: Omega-3 yağ asitleri içeren somon, alabalık, uskumru gibi yağlı balıklar kalp sağlığı için faydalıdır. Omega-3 yağ asitleri, kandaki trigliserid seviyelerini düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü artırmaya yardımcı olur.

ZEYTİNYAĞI: Zeytinyağı, doymuş yağ içeriği düşük olmasına rağmen sağlıklı yağlar içerir. Zeytinyağı, LDL kolesterolü düşürmeye ve HDL kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur.