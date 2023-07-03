Komadaki hamile kadın doğumun ardından uyandı! 5 ameliyat geçiren kadın bebeğini görmek için...

6 Haziran'da kocası Austin tarafından baygın bulunan 35 yaşındaki Jackie Miller James, hastaneye kaldırıldı.
Pazar günü James'in ailesi, 35 yaşındaki annenin "iyileşme sürecinin bu aşamasında beklentilerin üzerinde performans gösterdiği" haberini paylaşmaktan "çok heyecanlandıklarını" söylediler. "Jackie uyandı ve yakın zamanda ülkedeki en iyi nörolojik rehabilitasyon hastanelerinden birine nakledildi" şeklinde açıklama yaptılar.
"Doktorlar, Jackie'nin iyileşmesinin bu aşamasında beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini belirterek, onun son testlerinden, sayılarından ve değerlendirmelerinden oldukça memnunlar." Ailesi, James'in iyileşme sürecinden dolayı heyecan duyarken, bunun "sağlığına kavuşmaya giden uzun bir yol" olduğunun da altını çizdiler.
James'in kızı, bu üzücü çetin sınav boyunca 'tüm aile için sürekli bir ışık kaynağı' oldu. Ailenin paylaşımlarında yeni doğan bebeklerinin durumu ile ilgili, "sağlıklı ve hareketli bir küçük meleğe dönüşmeye devam ediyor" yazıyordu.
"Jackie de yakın zamanda bebeğine kavuştu ve hastanedeyken her günün büyük bir bölümünü tüm ailesiyle geçiriyor." Kızları acil olarak sezaryenle doğup ilk 12 gününü yoğun bakımda geçirmesine karşılık şu anda oldukça sağlıklı.
James yaşam destek ünitesine bir süre kaldı ve beş ayrı beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Kız kardeşleri Natalie ve Nicelle, "Jackie ve bebek hastaneye birkaç dakika sonra gelseydi, muhtemelen ikisini de kaybederdik" diyorlar. "Ama bunun yerine, Jackie her gün hayatı için savaşmaya devam ediyor ve biz onun etrafını doğru uzmanlar ve terapi yöntemleriyle çevreleyerek zorlukları yenebileceği konusunda iyimseriz. Yol uzun olsa da Jackie'yi eve, kızı ve kocasına götürmeye kararlıyız."