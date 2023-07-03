Komadaki hamile kadın doğumun ardından uyandı! 5 ameliyat geçiren kadın bebeğini görmek için...

James'in kızı, bu üzücü çetin sınav boyunca 'tüm aile için sürekli bir ışık kaynağı' oldu. Ailenin paylaşımlarında yeni doğan bebeklerinin durumu ile ilgili, "sağlıklı ve hareketli bir küçük meleğe dönüşmeye devam ediyor" yazıyordu.

"Jackie de yakın zamanda bebeğine kavuştu ve hastanedeyken her günün büyük bir bölümünü tüm ailesiyle geçiriyor." Kızları acil olarak sezaryenle doğup ilk 12 gününü yoğun bakımda geçirmesine karşılık şu anda oldukça sağlıklı.