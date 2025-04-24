Komşular kapınızı çalacak! İrmik helvasının sır gibi saklanan tarifi...

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan helva, yöreden yöreye farklı çeşitlerle hazırlanmaktadır. Düğünlerde, cenaze törenlerinde ve kandillerde sunulan, komşulara dağıtılan helva, aynı zamanda paylaşmanın da sembolü haline gelmiştir. Helvaların en bilindik çeşitleri irmik ve unla yapılanlar olsa da çekme helva, tahin helvası gibi farklı tatlar da mevcuttur. Kısa sürede hazırlanan helvalar, tatlı krizlerinin de vazgeçilmezidir.



Güzel bir irmik helvasının püf noktası ise şöyle: Öncelikle her ne çeşit helva olursa olsun bu helva tarifinde de "helvanın güzelce, uzun süreli ve yakmamak şartıyla kavrulması" çok çok önemli. Aksi takdirde gereğinden az kavrulan irmiğin, şerbet ilavesi sırasında rengi iyice açılacaktır ve sanki hiç kavrulmadan şerbet ilave edilmişçesine çiğ bir görüntüsü ve tadı olacaktır. Bu yüzden pişirme süresinin uzun olması gözünüzü korkutmasın. Yerinde ve kıvamında bir helva elde etmek istiyorsanız, uzun süreli ve yakmadan kavurmak çok önemli ve işin püf noktası...