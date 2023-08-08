Körler alfabesi nasıl ortaya çıktı? Milyonlarca kişiye ilham olan Louis Braille’nin hikayesi…

Braille alfabesinden önce görme engelliler, büyük dezavantajları olan karmaşık sistemleri öğrenmekte zorlanıyordu. Ta ki 19. yüzyılda Louis Braille adında bir Fransız genç herşeyi değiştirene kadar…

BRAİLLE SİSTEMİNİ İCAT EDEN LOUİS BRAİLLE'NİN HİKAYESİ

Doğuştan görme yeteneği ile doğan Louis Braille, 3 yaşında kör oldu. Ve bir genç olarak, görme engelliler için devrim niteliğinde olacak bir okuma ve yazma sistemi keşfetti.

Ancak Louis Braille'in savaşı, Braille alfabesini bulmasıyla da bitmedi. İlk olarak, Paris Kraliyet Kör Çocuklar Enstitüsü'nü kendi sistemini benimsemeye ikna etmesi gerekiyordu ve bunu da başardı…