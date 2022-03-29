Koronavirüs aşılarının kalp krizini tetiklediğine dair elimizde bulgu yok

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, pandemi döneminde kalp hastalığı ve kalp krizi vakalarının arttığını fakat bunun aşılardan kaynaklı olmadığını söyledi. Pandemide, herkesin eve kapanmasından dolayı hareketsiz kaldığını, stres bozukluğu yaşayıp, beslenme alışkanlığının da değiştiğini söyleyen Gül, kalp krizindeki risk faktörünün de böylelikle arttırdığına dikkat çekti. Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan Sinovac, BioNTech ya da Türkovac aşılarının hiçbirinde kalp hastalığını ya da krizi tetiklediğine dair bilimsel bir çalışma olmadığını söyleyen Gül, aksi yöndeki söylemlerin abartı olduğunu kaydetti.

Dünya'da sadece Avrupa'da uygulanan AstraZeneca aşısı ile ilgili birkaç yayın yapıldığını belirten Gül, "Ülkemizde yapılan hem Sinovac hem BioNTech aşısında olsun, bunların ikisinde de gösterilmiş, 'kalp krizini arttırıyor' veya 'kandaki pıhtılaşmayı arttırıyor' şeklinde bir çalışma veya sonuç yok. Avrupa'da kullanılan AstraZeneca ile ilgili bir pıhtılaşmaya meyilli olduğu ve akciğer embolisine neden olduğu ile ilgili birkaç yayın oldu" dedi.

'PANDEMİDE KALP HASTALIĞINDA 2 KAT ARTIŞ OLDU'

Pandemi döneminde herkesin eve kapandığını hatırlatan Dr. Çetin Gül, böylelikle beslenmeden spora kadar birçok alışkanlığın değiştiğine dikkat çekti. Gül, "Pandemi döneminde biliyorsunuz ülkemiz birkaç yıl eve kapandı. Spor yapanlar sporu bıraktı, pandeminin verdiği stres ile yeme ve içme alışkanlığımız bozuldu. Hareket kısıtlılığı oluştu, kimse eskisi kadar yürüyemez, gezemez oldu. Bundan dolayı biraz hepimizde bir kilo artışı, hareketsizlik oldu, bir stres bozukluğu oldu. Bu saydıklarımın hepsi zaten koroner arter hastalıklarının risk faktörleri aynı zamanda. Böylelikle pandemi döneminde koroner arter hastalığında 1-2 kat artış oldu" diye konuştu.