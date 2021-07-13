Koronavirüs kuraklığı etkiledi mi? Uzman isim açıkladı… Bu iller risk altında!

Kuraklığın en çok hissedildiği iller şu şekilde;

Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan, "Bir senedir Doğu Anadolu'nun doğu bölgeleri özellikle Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak Doğu Anadolu'nun hem doğusu hem güneyi kuraklık altında." diyerek kuraklığın en çok hissedildiği illeri sıraladı.

Bu bölgelerde bir senedir şiddetli kuraklık yaşanıyor. Yalnızca bu bölgeler değil İç Anadolu Bölgesi 'nde de şiddetli kuraklık yaşanıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Konya ve Karaman çevresinde şiddetli kuraklık yaşanıyor. Güney Ege'nin iç kesimleri ile Muğla'nın sahil kesimleri çok şiddetli kuraklığın yaşandığı bölgelerden biri diyebiliriz.

Akdeniz'in hem iç kesimleri hem de kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güney Ege çok şiddetli kuraklık yaşıyor. Karadeniz kıyılarını değerlendirdiğimizde ise Samsun çevresi, Çorum ve Amasya civarı, Çankırı'da şiddetli kuraklık yaşanıyor. Bu bölgelerde şiddetli kuraklığın yaşanması diğer bölgelerde kuraklığın olmadığı anlamına gelmiyor. Türkiye genel olarak kurak bir ülke. Ege Bölgesi'nin kuzeyinde ve Marmara Bölgesi'nde bir senedir ciddi bir kuraklık yok.

İki senelik kuraklık haritasına baktığımızda çarpıcı sonuçlar görüyoruz. Güney Ege, Akdeniz, Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu Bölgeleri'nde çok ciddi kuraklık var.

Mayıs ayında Marmara Bölgesi dışındaki bölgelerde yağış azalırken Marmara Bölgesi'nde yağış arttı. Bu durumu hemen iklime bağlamamamız gerekiyor. Marmara Bölgesi'nde Mayıs ayında yeterli yağışın olması bu bölgede kuraklık olmadığı anlamına gelmez.