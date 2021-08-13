Koronavirüs mevsimsel gribe mi döndü? Uzman isim açıkladı!

Prof. Dr. Vefik Arıca , " Koronavirüs hastalığının mevsimsel gribe döndüğü söylentileri doğru değil. Mevsimsel gribe dönseydi tek bir mevsimde görülürdü. Koronavirüs hayatımıza gireli 1,5 yıl oldu bu nedenle mevsimsel gribe döndü demek doğru değil. Koronavirüs bugüne kadar tüm mevsimlerde ve aylarda etkisini gösterdi. Şu an tek çaremiz aşı olmak. Aşı olduğumuzda hem yeni varyantların oluşumunu engelleyeceğiz hem de toplumsal bağışıklığa hızlı bir şekilde ulaşmış olacağız." dedi.

KORONAVİRÜS HAYATIMIZDAN NASIL vE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Varyantlar bittiği anda koronavirüs hayatımızdan çıkacak. Pandemiyi şu an devam ettiren varyantlar oldu. Bu varyantları da kıracak olan güç; aşı. Tüm dünyada hedef kitlenin %70'inin tam aşılanmasıyla varyantlar bitecek ve koronavirüs hayatımızdan tamamen çıkacak. Avrupa ülkelerinde aşı yaşı 12'ye kadar inmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda ülkemizde çocukların da aşılarının yapılması söz konusu olabilir." dedi.

"Ülkemizde aşı kampanyaları hızla devam ediyor. Aşı doz sayısına baktığımızda dünya genelinde ilk ondayız." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, Aşılama hızı devam ediyor ancak belli konularda aşı tereddütleri var. Aşı tereddütlerine yol açan üç önemli soru bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Vefik Arıca, aşıyla ilgili en çok merak edilen üç soruyu yanıtlayarak herkesin derhal aşı olması gerektiğini vurguladı.