Koronavirüs mevsimsel gribe mi döndü? Uzman isim açıkladı!

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Koronavirüs hastalığının mevsimsel gribe döndüğü söylentileri doğru değil. Mevsimsel gribe dönseydi tek bir mevsimde görülürdü. Koronavirüs hayatımıza gireli 1,5 yıl oldu bu nedenle mevsimsel gribe döndü demek doğru değil. Koronavirüs bugüne kadar tüm mevsimlerde ve aylarda etkisini gösterdi. Şu an tek çaremiz aşı olmak. Aşı olduğumuzda hem yeni varyantların oluşumunu engelleyeceğiz hem de toplumsal bağışıklığa hızlı bir şekilde ulaşmış olacağız." dedi.
KORONAVİRÜS HAYATIMIZDAN NASIL vE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Varyantlar bittiği anda koronavirüs hayatımızdan çıkacak. Pandemiyi şu an devam ettiren varyantlar oldu. Bu varyantları da kıracak olan güç; aşı. Tüm dünyada hedef kitlenin %70'inin tam aşılanmasıyla varyantlar bitecek ve koronavirüs hayatımızdan tamamen çıkacak. Avrupa ülkelerinde aşı yaşı 12'ye kadar inmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda ülkemizde çocukların da aşılarının yapılması söz konusu olabilir." dedi.
"Ülkemizde aşı kampanyaları hızla devam ediyor. Aşı doz sayısına baktığımızda dünya genelinde ilk ondayız." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, Aşılama hızı devam ediyor ancak belli konularda aşı tereddütleri var. Aşı tereddütlerine yol açan üç önemli soru bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Vefik Arıca, aşıyla ilgili en çok merak edilen üç soruyu yanıtlayarak herkesin derhal aşı olması gerektiğini vurguladı.
AŞI KISIRLIK YAPAR MI?
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde sağlık personellerine en çok sorulan soru 'Aşı kısırlık yapar mı?' sorusudur. Aşı kısırlık yapmaz hatta en son çıkan bilimsel makalelere göre, iki doz Biontech aşısı olmuş kişilerin sperm sayısında artış olduğu belirtildi. Ayrıca, geçen yılki doğum oranlarıyla bu yılki doğum oranlarına baktığımızda %15'lik bir artış söz konusu. Sonuç olarak aşı kısırlık yapmaz hatta sperm kalitesini artırdığı için doğum oranlarında olumlu bir etkisi var diyebiliriz." dedi.
AŞININ UZUN VADEDE YAN ETKİSİ VAR MI?
"Aşının kısa süreli yan etkileri biliniyor ancak uzun süreli yan etkileri konusunda tereddüt yaşanıyor. Aşının kendisi zaten en fazla bir yıl etki ediyor. Yani aşının kendisi bir yıl etki ediyorsa uzun süreli yan etkilerinin ortaya çıkması mümkün değil." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Şu an yoğun bakımda olan ve vefat eden kişiler aşı olmayan veya dozlarını aksatan kişilerden oluşuyor. Yapabileceğimiz en doğru şey şu anı düşünerek koronavirüsün etkilerinden korunmak."
HAMİLELER VE EMZİRENLER NE YAPMALI?
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Yapılan araştırmalar hamilelerin 6-9 ay arasında aşı olması durumunda bebeğe de antikor geçtiğini gösteriyor. Yine aynı şekilde emziren anneler de aşı olduğunda süt aracılığıyla bebeğe antikor geçiyor ve tek aşıyla hem bebek hem anne korunmuş oluyor." dedi.
YERLİ AŞIYI BEKLEMEK İÇİN AŞI OLMAYANLAR BUGÜNÜNÜ RİSKE ATIYOR
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Yerli aşıyı bekleyenlerin şu anı riske attıklarını, koronavirüsün saniyeler içinde bulaştığını bilmeleri gerekiyor. Zaman kaybetmeden derhal aşı olmak gerekiyor." diye konuştu.