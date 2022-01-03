Koronavirüs pandemisinde yeni süreç: Ülkeler karantina sürelerini kısaltıyor

Avrupa'da birçok ülkede başlayan karantina sürelerinin kısalması için yapılan girişimler, Paris'te zorunlu maske uygulamasının genişletilmesi gibi sınırlamalar enfeksiyon riskini yönetmek için yeni bir izolasyon kuralı süreci başlatıyor. Birçok hayati hizmetin aksamasında iyileştirme yapmaya çalışılması, ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılması amacını taşıyan bu girişimler, Avrupa'da giderek yaygınlaşıyor.

"HER ÜLKE FARKLI BİR KISITLAMA POLİTİKASI İZLİYOR"

Yunanistan Avrupa'da 10 günlük karantina süresini yarıya indirerek 5 gün olarak belirleyen ve en kısa karantina süresini uygulayan ilk ülke oldu. İngiltere'de ise Covid-19 ile enfekte olmuş kişiler için 7 günlük bir izolasyon sürecine geçildi. İspanya ve İrlanda'da benzer bir uygulamaya geçildi ve 10 günden 7 güne düşürülen bir izolasyon süreci başlattı. İtalya'da ise Covid-19 ile yakın temasta bulunmuş kişilerin eğer tüm aşıları tamamlanmışsa tüm karantinayı kaldırma kararı aldı.

Fransa'da ise Sağlık Bakanı Olivier Veran Pazar günü Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, aşıları tam olan kişilerin Pazartesi gününden itibaren 10 yerine sadece yedi gün karantinaya gireceklerini belirtti.

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, sağlık uzmanları ile yaptığı görüşmenin ardından ise pozitif çıkan kişilerin izolasyon sürecinin 10 günden 7 güne indirdiği duyuruldu. Yakın temaslılar için ise karantina süresi de 7 güne indirildi ve Başbakan Pedro Sánchez, ülkedeki halk sağlığı, ruh sağlığı ekonomik büyüme arasında "bir denge" kurulması gerekliliği nedeniyle bu sürenin kısaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Portekiz'de ise benzer bir açıklama yapılarak testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen kişiler için zorunlu izolasyon sürecinin 10 günden 7'ye indirileceğine dair kararını açıkladı.