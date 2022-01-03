Koronavirüs pandemisinde yeni süreç: Ülkeler karantina sürelerini kısaltıyor

Avrupa'da birçok ülkede başlayan karantina sürelerinin kısalması için yapılan girişimler, Paris'te zorunlu maske uygulamasının genişletilmesi gibi sınırlamalar enfeksiyon riskini yönetmek için yeni bir izolasyon kuralı süreci başlatıyor. Birçok hayati hizmetin aksamasında iyileştirme yapmaya çalışılması, ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılması amacını taşıyan bu girişimler, Avrupa'da giderek yaygınlaşıyor.
"HER ÜLKE FARKLI BİR KISITLAMA POLİTİKASI İZLİYOR"
Yunanistan Avrupa'da 10 günlük karantina süresini yarıya indirerek 5 gün olarak belirleyen ve en kısa karantina süresini uygulayan ilk ülke oldu. İngiltere'de ise Covid-19 ile enfekte olmuş kişiler için 7 günlük bir izolasyon sürecine geçildi. İspanya ve İrlanda'da benzer bir uygulamaya geçildi ve 10 günden 7 güne düşürülen bir izolasyon süreci başlattı. İtalya'da ise Covid-19 ile yakın temasta bulunmuş kişilerin eğer tüm aşıları tamamlanmışsa tüm karantinayı kaldırma kararı aldı.
Fransa'da ise Sağlık Bakanı Olivier Veran Pazar günü Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, aşıları tam olan kişilerin Pazartesi gününden itibaren 10 yerine sadece yedi gün karantinaya gireceklerini belirtti.
İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, sağlık uzmanları ile yaptığı görüşmenin ardından ise pozitif çıkan kişilerin izolasyon sürecinin 10 günden 7 güne indirdiği duyuruldu. Yakın temaslılar için ise karantina süresi de 7 güne indirildi ve Başbakan Pedro Sánchez, ülkedeki halk sağlığı, ruh sağlığı ekonomik büyüme arasında "bir denge" kurulması gerekliliği nedeniyle bu sürenin kısaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Portekiz'de ise benzer bir açıklama yapılarak testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen kişiler için zorunlu izolasyon sürecinin 10 günden 7'ye indirileceğine dair kararını açıkladı.
"ABD: KISITLAMA SÜRELERİNİN AZALMASI TAMAMEN BİLİMSEL"
Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer ülkeler de, personel eksikliği nedeniyle endüstrilerdeki kesintileri önlemek amacıyla bu hafta COVID-19 için izolasyon süresini beş güne indirdi.
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs kapmış kişilerin ne kadar süreyle bulaştırıcı olduğu ile ilgili olarak aşılanan kişilerde 5,5 gün, aşılanmamış kişilerde 7,5 gün olduğu tespit edildi. İngiltere'de Sağlık Güvenliği Ajansjı enfekte olmuş kişiler için 10 günlük karantina süresini neden 7 güne indirdiğine dair yaptığı açıklamada "neredeyse aynı koruyucu etkiye sahip" diyerek sürecin kontrol altına alınabildiğini belirtti.
ABD'de Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri'nden (CDC) gelen açıklamada ise karantina sürelerinin kısalmasının bilimsel olarak desteklendiği belirtildi. Koronavirüs bulaşıcılığının semptomların başlamasından iki önce ve semptom göstermeye başladıktan itibaren üç gün içinde olduğunu belirten ABD'li uzmanlar, bu nedenle karantina süresinin kısalması gerektiği ile ilgili bilimsel veriler ışığı altında hareket ettiklerini belirtiyor.
"KISITLAMALARDAKİ AZALMA BULAŞ ORANINI ARTIRMAYACAK ŞEKİLDE DENGELEME AMACI TAŞIYOR"
Fakat bununla birlikte, her ülke karantina süresinin kısalmasına dair farklı şartlar izliyor. Örneğin; Yunanistan, 5+5 kuralı adını verdiği bir kural dizisi oluşturdu. ABD'nin verilerine dayanarak semptomlar ortadan kalkması durumunda 5 günlük karantina süreci, ardından ise 5 gün boyunca maske takarak dışarıya çıkabilme iznine tabi bir kısıtlama sistemi geliştirdi. Bununla birlikte İngiltere ve İtalya gibi ülkeler, yakın temaslı kişiler için karantinayı tamamen bırakarak yalnızca pozitif test sonucuna göre karantina süreci uygulama sistemine geçiş yaptı.
Buradaki en önemli konu; Avrupa'da ülkelerin kısıtlama sürecini kısaltmaya dayalı bir politika izlemesinin altındaki sebepler olarak öne çıkıyor. 22 Aralık'tan bu yana 100.000'den fazla vaka kaydeden İngiltere'de hastanelerdeki işgücü konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Hastanelerde yaşanan işgücü baskısının yanı sıra Londra'daki banliyö trenlerindeki seferler ise Covid-19 kısıtlamalarının personel yokluğunu ortaya çıkarması nedeniyle seferler iptal edildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yaptığı açıklamada karantina süresinin azaltılmasının hayati hizmetleri ve tedarik zincirlerini kış boyunca koruma ihtiyacına dayandığı belirtildi. Fransa, İspanya ve Portekiz'den de gelen açıklamalar, yaşanan sıkıntıların çözülmesinin yolunun kısıtlama sürecini bulaş oranını artırmayacak şekilde "dengeleme" politikasına dayalı olduğu yönünde.